Roberta Morise e il dolore più grande | “Non si è capito cosa sia successo”: se n’è andato all’improvviso

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi porta dentro di sé un dolore incontrollabile. La vicenda è ancora misteriosa: è successo improvvisamente

Diventata famosa al grande pubblico soprattutto per aver ricoperto il ruolo di Professoressa a fianco di Carlo Conti a L’Eredità per diversi anni, Roberta Morise nel corso del tempo si è costruita una solidissima carriera. Nata a Miss Italia, fin da subito ha voluto cimentarsi in diverse attività, dalla televisione al canto, per trovare la propria strada.

Oggi al timone di “Camper” con Tinto ogni giorno su Rai1, la sorridente conduttrice ha però nel proprio passato un forte dolore. Tutto è successo all’improvviso, senza neanche dare il tempo ai più cari di rendersi conto di cosa stesse succedendo: se n’è andato, lasciandole sole.

Roberta Morise è ancora sconvolta: non passerà mai

Il 2022 per Roberta Morise si è aperto con un ritorno inaspettato. L’ex Professoressa, infatti, è stata richiamata a L’Eredità per un breve periodo, per sostituire Samira Lui e Andrea Cerelli temporaneamente malati. L’esperienza è stata per lei come un vero e proprio salto nel passato, un ritorno agli albori della sua carriera televisiva. L’anno è poi proseguito per la partenza verso l’Honduras, dove ha partecipato a L’Isola dei Famosi. L’esperienza è stata profonda e totalizzante e le ha rivelato nuovi lati di sé.

Una volta tornata in Italia, Roberta Morise è andata come ospite in diversi programmi, proprio per raccontare la propria esperienza. Uno di questi è stato Verissimo, il salotto del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin. Qui ha narrato luci ed ombre della permanenza in Honduras, che son state per lei una prova di resistenza sia fisica che mentale alla difficoltà e alla distanza. Questi sentimenti, però, la Morise li conosce molto bene poiché ci deve fare i conti quotidianamente.

Dopo la sua partecipazione a Miss Italia, infatti, ha dovuto subire una delle perdite più dolorose, quella del padre. L’uomo, appassionato di ciclismo, è morto in seguito a una caduta dalla bicicletta: “Per una caduta stupidissima ha perso la vita e ha lasciato le sue tre principesse da sole, perché noi ci siamo sempre sentite così” ha raccontato. Come da lei raccontato più volte, non si è mai capito bene come sia successo ma i fatti sono questi: “Sono passati 17 anni ma è come se fossero passate 17 ore” ha detto, con la voce rotta. Una vicenda che la segnerà per sempre.

