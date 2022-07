Oroscopo Paolo Fox del 30 luglio: amore alle stelle questo sabato. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Cari ariete, oggi potreste scatenare voi stessi polemiche con il partner ma non mancheranno i chiarimenti a fine giornata. Sul lavoro ci sono questioni da risolvere ma va meglio dalle prossime settimane.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Bella questa giornata per i nati toro che potrebbero approfittarne per prenotare un viaggio. Sul lavoro non bisogna mollare perché le stelle di questo periodo possono regalare tanto.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – È un periodo particolare per i gemelli dal punto di vista amoroso dove vengono a mancare un po’ di certezze. Sul lavoro, meglio evitare discussioni anche perché i problemi di risolveranno prima del previsto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Cari cancretti, meglio aspettare domenica prima di parlare con il partner di certe questioni. Sul lavoro anche, accantonate l’istinto e analizzate analiticamente le proposte.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Per i leone, questo venerdì regala belle emozioni con Mercurio che inizia un transito favorevole e favorisce i nuovi incontri. Sul lavoro le nuove opportunità sono sempre più vicine.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Cari vergine, cercate di organizzarvi al meglio nel fine settimana per godervelo tutto. Sul lavoro datevi da fare e sfruttate le nuove collaborazioni.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Per i bilancia la giornata inizia con la luna opposta. Dovete cercare di risolvere un piccolo problema in famiglia e sul lavoro non lanciatevi nei nuovi progetti prima della prossima settimana.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Cari scorpione, se avete da ridire in amore, fatelo subito. Sul lavoro, se non siete contenti date pure un taglio ai rami secchi e alle collaborazioni che non vi soddisfano.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – I sagittario dovrebbero riflettere meglio sulle loro scelte d’amore e dal punto di vista professionale sembra che le novità tanto desiderate non arrivino. Meglio concentrarsi su ciò che si ha già.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – I Capricorno devono essere pazienti anche perché hanno subito una forte stanchezza e adesso è il momento di recuperare. Sul lavoro qualcosa è andato storto ma bisogna essere fiduciosi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Bella questa giornata per gli acquario che ritrovano il loro spirito combattivo. Si può trovare di nuovo l’amore e sul lavoro arrivano belle notizie. Sarete stupiti da questa fine del mese.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Cari pesciolini questa giornata è in recupero crescente. C’è ancora qualcosa da chiarire e sul lavoro meglio evitare le polemiche. Non lasciatevi innervosire dagli altri.

