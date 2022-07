Oroscopo Branko del 30 luglio: sabato da incorniciare, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Cari amici dell’Ariete, sarà una giornata positiva dal punto di vista lavorativo. Portate avanti vecchi progetti e datevi da fare per avviarne di nuovi, le stelle vi proteggono. I vostri collaboratori saranno la vostra spalla migliore, dovete fidarvi l’un l’altro.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Cari Toro, l’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 30 luglio 2021, prevede per voi una giornata davvero decisiva. Se qualcosa finora non ha dato i frutti sperati, ora cercate di rilassarvi e approfittarne per ricaricare le pile. Lo sport è l’arma migliore che avete per rimettervi in forma. Non è solo un fatto estetico, ma per la vostra salute.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Cari Gemelli, una giornata nella quale rallentare i ritmi e prendersi un po’ di tempo per sé stessi. Ultimamente siete andati sempre a mille all’ora e ora ne risentite sotto molti punti di vista. Avete bisogno di una pausa. Altrimenti il vostro corpo vi chiederà il conto. Rimandate alcuni impegni e trascorrete una serata romantica con il partner.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Cari Cancro, troppe novità tutte insieme vi destabilizzano e vi tolgono il fiato. Dovete darvi delle priorità e capire da che parte andare. Se qualcosa non va come vorreste, non prendetevela troppo. Gli imprevisti fanno parte della vita! Lasciatevi guidare dal vostro sesto senso che difficilmente sbaglia.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Cari Leone, l’oroscopo di Branko oggi (venerdì 30 luglio 2021) prevede per voi una giornata molto positiva. Avete tante idee che si riveleranno vincenti. Portatele avanti con entusiasmo. Ci possono essere delle ostilità e dei contrattempi, andate avanti senza farvi influenzare. Potete contare sull’appoggio incondizionato del partner.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Cari amici della Vergine, Marte con la sua influenza vi rende un po’ nervosi sul posto di lavoro: mordetevi la lingua prima di dire qualche parola di troppo. A volte per quieto vivere è infatti meglio soprassedere, almeno nei rapporti con i colleghi. In generale preparatevi ad una giornata impegnativa, servirà tutta la vostra diplomazia.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Cari Bilancia, vi aspetta una giornata di grandi novità e rivoluzioni. Avete voglia di dare una svolta netta alla vostra vita, anche se questo dovesse significare partire e lasciare tutto. Andate dritti per la vostra strada e seguite il vostro istinto, anche se la famiglia non dovesse essere d’accordo. In amore nuovi incontri in vista.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Cari amici dello Scorpione, una giornata di grandi novità sul piano professionale. State per dare una svolta alla vostra carriera. Preparatevi a fare investimenti in modo oculato: i soldi sono fatti per essere spesi, è vero, ma non dovete scialacquare, se non volete poi trovarvi in difficoltà. Cautela è la parola d’ordine.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Cari Sagittario, siamo ormai ad agosto e voi non ce la fate più. Siete stremati e stanchi: non vedete l’ora di staccare la spina e recuperare un po’ di energie, fisiche e mentali. Si tratta di un anno davvero tosto, per cui annullate tutti gli impegni e pensate a voi stessi e al partner. Se potete, anticipate le ferie.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Cari Capricorno, una giornata nella quale vi sentirete parecchio appesantiti. Il momento di rimettersi seriamente in forma è arrivato. Lo dovete fare in primis per voi stessi e per la vostra salute. Dieta sana, consigliata da un esperto, e movimento sono le armi a vostra disposizione. Non rimandate ulteriormente.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Cari Acquario, l’oroscopo di Branko prevede per voi oggi, venerdì 30 luglio 2021, una giornata sottotono. La strada è in salita, le incognite sono tante, ma voi non dovete tenere il broncio o prendervela se qualcosa non va come vorreste. Gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Inutile lamentarsi in continuazione, rimboccatevi le maniche. L’ottimismo è il profumo della vita.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Cari amici dei Pesci, potete fare nuovi investimenti purché con cautela. Stelle favorevoli per quanto riguarda gli affari: avete il giusto intuito e siete perspicaci. Le occasioni sotto molti punti di vista non mancano, affidatevi al vostro istinto e valutate pro e contro prima di accettare.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Branko del 30 luglio: sabato da incorniciare, ecco per chi scritto su Oroscopo Più da Redazione.