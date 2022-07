Miriana Trevisan, un passato sconcertante | “Mi ero completamente annullata”: ha rischiato tantissimo

L’ex volto di Non è la Rai ha raccontato un episodio durissimo del proprio passato. A rischio la sua salute: Miriana Trevisan era sconvolta

Showgirl amatissima da tutto il pubblico, Miriana Trevisan si è fatta conoscere dai più grandi per Non è la Rai e, dai più piccoli, per la sua partecipazione al GF VIP. Qui si è lasciata andare completamente ed ha mostrato tutti i suoi lati negativi e positivi, riscuotendo polemiche ma anche grandi apprezzamenti.

Nel suo passato, però, si celano momenti di grande dolore fisico ed emotivo. Un preciso episodio, infatti, le ha segnato per sempre la vita e ha rischiato di metterla in serio pericolo: ecco cos’è successo.

Miriana Trevisan, il racconto dà i brividi

Dopo la sua partecipazione al GF VIP, Miriana Trevisan è andata come ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, dove ha parlato del proprio percorso all’interno del reality. Qui ha ammesso la fine della storia con Biagio D’Anelli, nata proprio dentro la casa del GF: “Per me questa storia finisce qui proprio perché sono una nuova Miriana. Non voglio avere un uomo così vicino a me e mio figlio”. Il gieffino dal canto suo ha replicato con parole secche, definendo “schifoso” ciò che è successo.

Dalla Toffanin, però, Miriana Trevisan ha anche raccontato un episodio molto doloroso del proprio passato. Quando stava perdendo il padre, malato, si è accorta di perdere sangue quasi quotidianamente e di avere una formazione in pancia, visibile anche a occhio nudo. Nonostante i suoi amici medici le dicessero che avrebbe rischiato di dover asportare l’utero, non ne voleva sapere: “Volevo solo stare vicino a mio padre, che stava morendo”.

Fu proprio suo padre, malato, ad accorgersi del suo stato di malessere. Chiamò quindi il suo oncologo per fare una visita ma, nel frattempo, le perdite continuavano così come il malessere. “Sono tornata a Roma e mi sono operata andando mano nella mano in ospedale con mia madre e mia sorella” ha poi rivelato, ponendo fine al periodo di forte dolore. La vita, però, le ha fatto una sorpresa: è stata operata nella camera sopra a quella che ha accolto suo padre nei suoi ultimi giorni di vita.

Oggi Miriana Trevisan sta bene e, dopo il GF VIP, è pronta a nuove esperienze lavorative. Dove la vedremo? Non ci resta che attendere e scoprire cosa il futuro ha in serbo per lei.

