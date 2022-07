Impressionante Elettra Lamborghini | Ecco le immagini della rissa [VIDEO]

L’esplosiva Elettra Lamborghini non si contiene e atterra la rivale: ecco il video della rissa televisiva.

La frizzante rampolla di casa Lamborghini ha scosso sin dal suo esordio in TV i media e l’opinione pubblica. La performer della hit “Pem pem” ha esordito nel “Chiambretti night” come ospite, concedendosi poi al variopinto mondo dei reality. La nipote di Ferruccio Lamborghini ha infatti partecipato a “Super shore“, programma trasmesso in Spagna e in America Latina.

Durante la sua permanenza nello show, Elettra ha sfoggiato un temperamento focoso e incontenibile; il suo carattere tempestoso ha regalato alla TV una delle risse più memorabili del piccolo schermo.

Elettra Lamborghini atterra la rivale con una mossa da wrestler: ecco la clip

Dopo l’amabile conduzione di “Miss Italia” 2022 e il felice matrimonio con Afrojack, Elettra Lamborghini sembra aver trovato la pace dei sensi. Reclutata anche come opinionista a “L’Isola dei Famosi” nel 2021, l’esplosiva ereditiera ha apportato al programma una dialettica vivace e osservazioni acute.

I più non conoscono, però, i suoi trascorsi trash durante la permanenza a “Super shore”. Elettra Lamborghini, dopo una nottata brava con i concorrenti del reality, ha dato adito a un pesante confronto verbale con Danik all’interno del pulmino a loro riservato. Una volta guadagnata la hall dell’albergo, la giovane performer ha attaccato con irruenza la rivale, afferrandole il volto e catapultandola a terra con violenza. Il video ha fatto il giro del mondo, mostrando un lato inedito della focosa rampolla di casa Lamborghini. Ecco le immagini della rissa:

ME AHOGO! Porque en los 2 Rounds TE GANO ELETTRA 😂 @Danik_AcaShore pic.twitter.com/XOC5RJr4na — 🥀 (@SritaCuba) November 16, 2017

Sicuramente “Super shore” è un contesto esplosivo, e teso a far scontrare i concorrenti: party, alcol e bagni di folla esaltano regolarmente il cast del programma. Ad oggi Elettra Lamborghini si è riabilitata in Patria, guadagnando la fama di performer magnetica e presenza intelligente in TV, ma i trascorsi rimangono impressi nella memoria del web.

I suoi bollenti spiriti sembrano attualmente dedicati al marito, con cui ha calcato il red carpet dei “Grammy Awards“. Le è stata inoltre tributata la prima statua di cera all’interno del museo “Madame Tussauds” di Amsterdam: è infatti il primo personaggio italiano a figurare tra la schiera di celebrità scolpite.

The post Impressionante Elettra Lamborghini | Ecco le immagini della rissa [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.