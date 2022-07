Federica Panicucci, l’outfit a Forte dei Marmi è da urlo: ecco quanto costa

Federica Panicucci splende radiosa in un abito fastoso durante le sue vacanze a Forte dei Marmi: cifre da capogiro per la conduttrice Mediaset.

La bionda conduttrice Federica Panicucci può godersi a cuor leggero le stellari vacanze estive in compagnia dell’amata famiglia. Pier Silvio Berlusconi ha infatti riconfermato il volto di “Mattino 5” anche per la stagione televisiva a venire, proponendole inoltre il timone di “Back to school” in prima serata su Italia 1.

La conduttrice andrà infatti a sostituire Nicola Savino, ora balzato a Sky, nel programma che vedrà contrapposta una schiera di Vip a una rigorosa classe di studenti pronti a coglierli in fallo. Attualmente, Federica Panicucci si gode il sole e il mare di Forte dei Marmi, e sfoggia su Instagram un look da red carpet. Sapete quanto costa il suo outfit da capogiro? Scopriamolo insieme…

Federica Panicucci splendida nell’abito di Antonio Riva, ecco lo scatto rivelatore

Statuaria e scolpita in ogni fascia muscolare, la conduttrice toscana vive i suoi “anta” in totale serenità e bilanciamento fisico e mentale. Se nello studio di Canale 5 riserva al pubblico mise sobrie e professionali, nel tempo libero colora il suo account di Instagram con outfit pittoreschi e ammantati di eleganza.

Quest’estate Federica Panicucci ha scelto come meta primaria le Maldive, nelle cui acque ha sguazzato spensierata pur in assenza del compagno Marco Bacini. In seguito la conduttrice è approdata a Forte dei Marmi, altro luogo da lei prediletto per la meritata pausa estiva. I rumors la vedono lontana dall’attuale compagno, con cui dovrebbe a breve convolare a nozze, ma la mattatrice ha smentito ogni pettegolezzo circa la crisi sentimentale. Avrebbe infatti dichiarato in una storia: “Non posso farvi vedere come sono vestita, non posso farvi vedere la scena, però posso farvi vedere che non sono sola, con me c’è Marco“.

Quello che sappiamo per certo è che Federica Panicucci adora i vestiti haute couture e gli accessori elaborati: nel seguente scatto indossa infatti un modello appartenente alla boutique di Antonio Riva. Il capolavoro di alta moda è impreziosito da uno spacco profondo e maniche a sbuffo; le spalle sono esaltate dal bustier drappeggiato e dagli strati di voile fiammante. Il rosso domina le notti di Forte dei Marmi, e Federica Panicucci appare più raggiante che mai. Ecco il risultato finale:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Si stima che il prezzo di listino dell’abito si aggiri intorno ai 2.000 euro, prezzo decisamente poco accessibile per la maggioranza delle fashion victims.

