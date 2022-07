Test Logica | Sai spegnere tutte le candeline? Allora sei un fenomeno

Questo Test logica è solo per menti geniali. Sei in grado di spegnere tutte le candeline seguendo le regole? Provaci subito!

Questo test logica è riservato a menti geniali. Sarai in grado di risolverlo? Vediamo insieme se ci riesci ma attenzione perché avrai solo 5 secondi a disposizione.

I rompicapo e i test logica mettono alla prova le nostre abilità mentali. Possono un passatempo ma anche un allenamento divertente per la mente. Anche i bambini amano cimentarsi in questi giochetti e a volte se la cavano meglio degli adulti. Nei rompicapo la difficoltà può essere il quesito del test, tuttavia quando la domanda è invece molto semplice, lo scoglio da superare può essere il tempo limitato a disposizione per trovare la soluzione.

Questo indovinello è complicato e avrai delle regole precise da seguire, sei pronto ad iniziare? Bene, si parte. Osserva bene la figura in alto: dovrai spegnere tutte le candeline seguendo queste regole. Devi spegnere tutte e 7 le candele, che sono disposte in cerchio. La regola è: una volta spenta una candela, anche le candele vicine si spegneranno. Se soffi su una candela spenta, si riaccenderà. Quindi, se soffi su una candela, passerà da accesa a spenta e viceversa (così come le candele su entrambi i lati). Come puoi spegnere tutte le candele con il minor numero di colpi e in 5 secondi? Provai subito!

La soluzione del test logica

Non sei stato in grado di risolvere il test logica? Provaci ancora con questo suggerimento: Soffiare due volte sulla stessa candela equivale a non soffiarci sopra. Soffiare sulla stessa candela 3 volte equivale a soffiarci sopra una volta.

Ora ci sei riuscito? Sei hai risolto al primo colpo sei davvero un fenomeno. Nella figura qui sopra potrai vedere la soluzione con il giro corretto da fare per spegnere tutte e 7 le candeline, seguendo le regole giuste!

Se invece non sapevi proprio come fare, peccato. Dovrai allenarti ancora con gli indovinelli e i test di logica per migliorare le tue prestazione. Ora che conosci la soluzione puoi sifdare i tuoi amici e vedere se loro faranno meglio di te in 5 secondi.

