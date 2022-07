Oroscopo Paolo Fox del weekend 30 e 31 luglio. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Oggi potreste essere molto polemici, soprattutto con il partner. Avrete modo di chiarire ogni incomprensione, quindi cercate di mantenere sempre la calma. Sul lavoro ci sono alcune questioni da risolvere, ma già dalla prossima settimana le cose andranno a migliorare.

Toro – Questa è una bella giornata. Cercate di approfittare del bell’oroscopo, magari per programmare qualche viaggio. Occhi aperti a lavoro. Le stelle in questo periodo sono favorevoli e dunque dovete cercare di capitalizzare il buon periodo.

Gemelli – In amore potrebbero mancarvi alcune certezze. Dovete mantenere la calma e cercare le risposte alle molte domande. Sul lavoro cercate di evitare le discussioni, visto che riuscirete a risolvere ogni problema.

Cancro – La giornata di oggi è un po’ pesante. Per ogni tipo di discussioni, soprattutto con il partner, cercate di aspettare la giornata di domenica. Sul lavoro analizzate ogni proposta perché alcune saranno davvero vantaggiose.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Oggi sarà una giornata piena di emozioni. Mercurio inizia un transito favorevole e favorisce i nuovi incontri. Cercate di essere propositivi, perché arriveranno delle belle opportunità nei prossimi giorni. Nel lavoro le cose vanno bene.

Vergine – Il fine settimana sarà molto buono. Cercate di organizzarvi in maniera da poter approfittare al meglio di questo ottimo weekend. Sul lavoro sono in arrivo delle nuove collaborazioni, cercate di sfruttarle.

Bilancia – La Luna oggi è in opposizione. Ci saranno dei piccoli problemi da fronteggiare. In famiglia e sul lavoro possono esserci delle discussioni, quindi cercate di mantenere la calma. Entro la prossima settimana cercate di lanciarvi in nuovi progetti perché sono favoriti.

Scorpione – Se c’è da risolvere qualche problema in amore, fatelo tra oggi e domani. Nel lavoro dovreste iniziare a eliminare le cose che non fanno più per voi. Ci sono delle collaborazioni che non vi soddisfano, evitatele.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Attenzione all’amore in questi giorni. Le scelte a livello sentimentale sono da prendere in considerazione con serietà, pensateci bene. Nel lavoro ancora non ci sono delle novità, dunque concentratevi su ciò che già avete.

Capricorno – Cercate di essere pazienti. Vi sentite stanchi e ora avete bisogno di un po’ di tempo per recuperare. Nel lavoro le cose non vanno al meglio, ma siate fiduciosi.

Acquario – Oggi per voi è una bella giornata. L’amore procede bene e potrete godere di qualche bel momento. Nel lavoro iniziano ad arrivare delle belle notizie ed entro la fine del weekend avrete ottime sorprese.

Pesci – In questo weekend recupererete molta energia. C’è qualche questione rimasta in sospeso nel lavoro, cercate dunque di chiarire ed evitare le polemiche. Non fatevi innervosire da chi vi circonda.

