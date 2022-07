Oroscopo Paolo Fox del 29 luglio: vi aspetta un magnifico venerdì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sarà una giornata in cui prenderai cura delle persone intorno a te, ma non devi dimenticare di prenderti cura di te stesso. Hai una giornata fortunata e impegnativa per affari gioiosi e iniziative varie. SENTIMENTI: Sarà un giorno per imparare a prendersi cura anche del proprio benessere per prendersi cura degli altri.AZIONE: È un giorno per utilizzare il tuo potenziale al massimo e snellire i tuoi affari e le tue attività con grande forza. FORTUNE: È un giorno in cui la tua grande creatività e il momento benefico renderanno la tua vita molto felice.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è un giorno in cui è importante che tu organizzi le tue finanze e la tua economia per essere in grado di prenderti cura non solo delle tue basi personali, ma dovrai anche occuparti di questioni in sospeso di molto tempo fa.SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui dovrai concretizzare le tue azioni in modo prudente ed efficace per te stesso e per gli altri.AZIONE: È un giorno in cui sarai in grado di risolvere alcune questioni familiari che erano nell’aria che devono essere risolte. FORTUNE: Sentirai che la tua fortuna sta cambiando e che sarai in grado di avanzare molto sul tuo cammino.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – È un giorno speciale per prestare attenzione alla tua felicità e alla tua gioia personale. E per questo motivo devi dedicarti a cose che ti fanno sentire realizzato. I tuoi progetti saranno attivi e dinamici. SENTIMENTI: È un giorno per chiarire alcuni malintesi del passato e voltare pagina su di essi.AZIONE: È un giorno in cui devi usare un sacco di parole in modo che i tuoi progetti vadano nella direzione che desideri.FORTUNE: È un giorno in cui è consigliabile goderti i tuoi nuovi progetti e andare verso il tuo obiettivo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi potrai mostrare un modo magnifico di pianificare in cosa spendi i tuoi risparmi e come puoi realizzare gli obiettivi e i piani che hai disegnato per molto tempo. SENTIMENTI: Oggi è il momento di affrontare con attenzione il tuo futuro professionale con calma e pazienza.AZIONE: È un giorno in cui potrai andare avanti con gli obiettivi dei tuoi sogni perché la tua economia lo consentirà.FORTUNE: Sarà una giornata in cui i tuoi obiettivi saranno la cosa principale in questa giornata per organizzarli nel miglior modo possibile.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sarà una giornata in cui la tua agilità mentale e il tuo ingegno saranno molto accentuati. Il tuo idealismo catturerà gli obiettivi che vuoi raggiungere in un modo incredibile e molto originale.SENTIMENTI: È un momento molto importante per offrire la tua gioia e allo stesso tempo la tua temperanza per chiudere le persone che ne hanno bisogno. AZIONE: È il momento in cui è opportuno mantenere e perseguire i propri ideali, grazie al proprio slancio di oggi. FORTUNE: È il momento di usare le tue migliori capacità sulla strada per i tuoi obiettivi e verso il tuo futuro.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È il momento di mantenere la tua percezione come guida in tutte le azioni e le scelte che fai. È importante risolvere i problemi incompleti che stanno diventando troppo pesanti. SENTIMENTI: Oggi è un giorno in cui mantenere la percezione sottile mentre si ha a che fare con persone vicine e care. AZIONE: Noterai che è un giorno in cui ti seguirò con il tuo intuito e userò le tue abilità innate con precisione. FORTUNE: Devi usare la tua generosità per aiutare a chiudere le persone che hanno bisogno della tua comprensione e del tuo affetto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è una giornata in cui avrete molte energie per mantenere i progetti che vorrete portare avanti con amici fidati. Gli accordi saranno equi e molto fruttuosi per tutti. SENTIMENTI: È un momento per godersi l’amore che gli altri hanno per te e anche per condividere il tuo. AZIONE: Oggi è una giornata in cui i tuoi obiettivi dipenderanno dal modo in cui porti a termine i tuoi accordi e dai tuoi rapporti con le persone coinvolte. FORTUNE: È una giornata per raggiungere accordi sostanziali e benefici per tutti in un clima di armonia.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sarà un giorno in cui dovrai moltiplicare il tuo benessere per sentirti meglio e diffondere quella gioia alle persone che ti circondano. I tuoi obiettivi saranno positivi e fortunati. SENTIMENTI: Devi dare il tuo amore in modo sincero e aperto perché è ciò che il tuo cuore ti chiede. AZIONE: È un giorno in cui devi prendere in considerazione alcune persone che hanno bisogno del tuo aiuto per integrarle nei tuoi nuovi obiettivi. FORTUNE: È un giorno in cui il tuo altruismo ti avvicina alle persone che ami di più per riconciliarti.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei in un momento ideale per manifestare in modo molto esplosivo e gioioso tutti gli ideali e la fortuna che stai attraversando in questo momento. SENTIMENTI: È un giorno per mantenere il tuo idealismo e la gioia di vivere per essere in grado di affrontare le nuove sfide della tua vita. AZIONE: Sarà un giorno molto speciale per mantenere la gioia e l’idealismo per aiutarti a progredire in ciò che vuoi ottenere. FORTUNE: È un momento in cui è importante usare la tua grande creatività e la tua gioia di vivere in tutto ciò che fai oggi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in un giorno in cui devi usare il tuo grande bagaglio di esperienza e ciò che hai imparato negli anni per completare le basi stabili della tua vita. SENTIMENTI: Oggi puoi dedicarti ad essere una persona generosa negli accordi congiunti che hai con altre persone. AZIONE: È una giornata per mantenere serenità e calma nel modo di essere una persona generosa e altruista con gli altri. FORTUNE: È una giornata in cui potrai organizzare alcuni spazi del tuo ambiente che devono essere migliorati.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi puoi dedicarti a mantenere accordi aperti in un ambiente armonioso con persone di cui ti fidi. ci sarà un’atmosfera molto piacevole e le conversazioni saranno molto piacevoli. SENTIMENTI: È un giorno per raggiungere accordi positivi e benefici per tutte le persone coinvolte. AZIONE: È il momento di raggiungere accordi favorevoli con collaboratori o colleghi con cui si hanno accordi e accordi. FORTUNE: È un giorno in cui devi chiarire alcune questioni che hai lasciato irrisolte per molto tempo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è molto importante che ti occupi di mantenere la stabilità sia negli affetti che nell’economia, per stare bene e portare gioia alle persone che più ami. SENTIMENTI: Oggi sarà un giorno in cui il tuo grande altruismo ti aiuterà a sentire gli altri e a poterli aiutare. AZIONE: È un momento speciale per aiutare generosamente le persone che hanno bisogno del tuo sostegno emotivo e finanziario. FORTUNE: Sarai in grado di mantenere la fiducia e l’impegno con le persone che ami di più. Maggiori informazioni…

