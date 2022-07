Oroscopo di venerdì 29 luglio: le stelle di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni della giornata di domani: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Oroscopo di questa giornata per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Sarai pieno di vibrazioni positive in questo venerdì di Santa Marta. Ma non cercare di diffonderlo tra gli altri. La gente non accetterà il tuo consiglio! Essere silenziosi nonostante carichi di energia creativa può farti sentire depresso. Ma non preoccuparti se il tuo riconoscimento non sta andando dove, è solo in fase di rinvio. Controllati dall’indulgere nei piaceri momentanei che ti costeranno pesantemente in futuro. Oggi con il tuo partner possono accadere piccoli screzi. Cerca di non irritarti o discutere argomenti che sembrano inevitabili. I problemi possono facilmente esplodere a dismisura. Evita i confronti oggi. Devi prestare particolare attenzione ai tuoi figli e passare del tempo con loro. È meglio andare oggi per attività familiari piuttosto che per piani romantici. Questo dice per te il tuo oroscopo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Questo venerdì di Santa Marta cercherai di formare alleanze con persone di potere e interessi simili e con quelli che completano le tue abilità. Poche persone cercano di influenzarti dando false speranze ma non prestano attenzione a ciò che dicono. Esprimi i tuoi giudizi e aderisci. Hai in programma da tanto tempo di acquistare una nuova casa, forse questa volta puoi possederne una! La passione è l’ordine del giorno. Sorprendi il tuo partner con un gesto stravagante e romantico e sarai ricompensato per questo. Ti senti molto generoso oggi, sia nelle spese che nell’atto di amare. La tua natura generatrice sta per suscitare una risposta appassionata e dolce da parte del tuo partner. Preparati a goderti una giornata ordinaria che diventa speciale grazie ai tuoi sforzi positivi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – In questo venerdì di Santa Marta potresti acquistare un biglietto fortunato della lotteria o anche vincere sconti sullo shopping. Vincere sarà abbastanza probabile visto che la dea bendata sarà dalla tua parte. La situazione potrebbe richiedere di essere un po ‘assertivo con il tuo punto di vista. Il tuo silenzio può essere preso ingiustamente e ti metterà in una posizione discutibile. Quindi meglio non lasciare che qualcuno formi un’opinione contro di te. Se stai cercando un amore perfetto, allora non devi! I cinema ritraggono un’immagine idealista del ragazzo o della ragazza che non esiste nella realtà! Quindi non devi cercare un tale tipo di persona! Se riesci a farlo, puoi facilmente trovarne uno che corrisponda al tuo gusto e alle tue preferenze! Questo dice per te oggi il tuo oroscopo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Riceverai alcune buone notizie inaspettate in questo venerdì di Santa Marta. Può essere correlato alla tua carriera o vita personale, ma si tradurrà in un guadagno finanziario per te. Ti mostrerà anche il percorso verso guadagni futuri dei tipi simili. Avrai un umore ottimista e diffonderai a tutti intorno a te ottimismo e felicità. Goditi il tempo con amici e familiari. Incontrerai qualcuno del tuo passato che aveva una relazione intima con te. Questo incontro può effettivamente segnare un nuovo inizio, cambiando le dinamiche della tua relazione attuale in meglio oppure creando l’opportunità di ripristinare e rinnovare completamente quella precedente. Presta attenzione ai tuoi sentimenti invece di nasconderli e godrai di una giornata migliore. Questo dice oggi per te il tuo oroscopo.

Le stelle di questa giornata per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – È probabile che questa giornata di venerdì di Santa Marta sarà piena di eventi. Potrebbero sorgere circostanze che ti costringeranno a confrontarti con un evento passato che finora hai evitato. È necessario adottare un punto di vista tollerante per affrontare questa situazione passata, in quanto tendenzialmente inutilmente dura per tutti, specialmente per te stesso. Nuove opportunità possono sorgere da questo confronto. Il risultato finale sarà positivo. Non devi restare qui oggi. E ‘un grande giorno per uscire e divertirsi con i tuoi cari. Quelli che sono nella fascia di età adolescenziale cercano solo l’amore per portare un cambiamento nel loro stato relazionale. Mettiti di nuovo in dubbio – è quello con un sacco di potere che dovrebbe essere l’uomo dei tuoi sogni? O ti importa di più, più sentimenti e cure!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Questo venerdì di Santa Marta vedrai che non importa quanto siano pratici e utili i tuoi suggerimenti, le persone continueranno a rifiutarli anche oggi. Potresti finire per sentirti piuttosto frustrato. È necessario rendersi conto che mentre il tuo consiglio è giusto nel segno, il tuo atteggiamento è troppo condiscendente ed è per questo che le persone insistono nel fare il contrario. Prova a cambiare e modificare il modo di presentare le tue idee e vedere risultati migliori. Il momento è l’ideale per stare con il tuo partner romantico, mentre verrai inondato da amore, affetto e attenzione da quell’angolo. Prendi i gesti nello spirito in cui sono intesi e goditeli senza criticarli. Evita di essere testardo o di scavare vecchie ferite in un momento in cui il tuo partner si sente particolarmente amoroso e potrai anche ricambiare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Questo venerdì di Santa Marta potrai esaminare i cambiamenti nel tuo stile di vita che potrebbero stabilire un migliore equilibrio tra lavoro e salute. Puoi inviare un’email a uno dei tuoi amici più intimi chiedendo la soluzione per lo stesso. Questi cambiamenti ti faranno sentire a tuo agio. Puoi allinearti con le persone giuste e ti permetteranno di determinare lo scopo dei vari obiettivi. Questo è il momento del divertimento spensierato. La giornata è perfetta per il romanticismo e trascorrere una giornata piena di attività divertenti con il tuo partner. Mentre le tue preoccupazioni non scompariranno magicamente, ti sentirai molto più leggero e sarai in grado di accantonare i tuoi problemi per il momento mentre ti godi questo momento speciale. Le persone single potranno incontrare potenziali partner importanti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Ti sei sentito inquieto e infelice negli ultimi giorni ma in questo venerdì di Santa Marta sarai pronto per un approccio più positivo al problema. Hai bisogno di scavare in profondità per capire esattamente dove si trova il problema e oggi è il giorno migliore per iniziare il processo. La giornata è anche favorevole per pianificare alcuni progetti che hai ignorato troppo a lungo. Oggi è un buon giorno per prendere il tuo appuntamento. Divertiti e concediti qualche chiacchierata leggera. Astenersi dall’impegno. Inoltre, non cercare di giudicare il tuo partner. Anche il tuo partner è in vena di festeggiamenti e nessun impegno serio. È ancora troppo presto. La tua relazione potrebbe prosperare per sorprenderti o morire con le bollicine. Buon divertimento. Questo dice oggi per te il tuo oroscopo, non dimenticarlo.

Oroscopo di questa giornata per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Piccole irritazioni e disaccordi rischieranno di scoppiare durante questa giornata di venerdì di Santa Marta. È importante che trascuri oggi i problemi minori. Altrimenti distruggerai solo la pace della tua stessa mente. Cerca di condividere i tuoi problemi con qualcuno in quanto ciò può migliorare il tuo stato d’animo. Pianificare attività solitarie può essere promettente oggi. Hai tenuto le cose per te. È ora che ti apra al tuo partner. Affronta i tuoi segreti e le tue paure, se ce ne sono. Il tuo partner crede nella condivisione e apprezzerà la tua natura. Una luna in Acquario brilla dolcemente nel tuo oroscopo e questo potrebbe vedere te e il tuo compagno navigare senza intoppi dopo aver fatto domande l’uno dall’altro.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – In questo venerdì di Santa Marta le posizioni planetarie indicano che ostacoli inattesi potranno insorgere sul tuo percorso ora. Negli ultimi giorni hai vissuto una navigazione tranquilla e non c’è stato nulla che indicasse il contrario. Ma oggi ci saranno intoppi e disturbi che possono influenzare la tua produttività e il tuo umore. Le complicazioni impreviste possono portare allo stallo del tuo progetto. Sei molto bravo a flirtare e puoi farlo con qualsiasi numero di persone che incontri sulla tua strada oggi. Ma tienilo leggero e limitato ai piaceri carnali solo senza attaccarti emotivamente ad esso. Nessuno ti prenderà troppo sul serio e non permettere a nessuno di esigere molto da te. La giornata sarà comunque molto importante ed interessante per te. Questo dice oggi per te il tuo oroscopo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Questo venerdì di Santa Marta sarai una persona nuova. Sei un ascoltatore migliore, anche se sei sempre stato un buon oratore. Ciò permetterà a tutti di sapere efficacemente che non sei più così egocentrico e che sei disposto a lavorare per il bene degli altri. Una signora di circa 40 anni ti sarà di grande aiuto. È una fase interessante nella tua vita amorosa. Coloro che hanno appena iniziato con una nuova relazione dovrebbero cercare modi per rafforzare maggiormente la loro relazione. Voi due potete fondere insieme romanticismo e talento in modo molto efficace. Basta essere aperti sul futuro, ma non indulgere in nessun piano di fare adesso. Fatti trasportare dalla corrente. Questo dice per te oggi il tuo oroscopo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Ti sentirai piuttosto disorganizzato e caotico questo venerdì di Santa Marta. I tuoi pensieri tendono a fluire in una serie di direzioni oggi. Il risultato è che non sarai in grado di concludere alcun progetto oggi. Devi concentrarti. Prova un po ‘di esercizio mentale e non consultarti con altre persone poiché un consiglio contraddittorio tende a confondervi ulteriormente. Il giorno è perfetto per correggere eventuali problemi che si sono verificati di recente nella tua relazione, ma sei tu che devi fare il primo passo. Devi mettere da parte il tuo orgoglio e prendere le cose in mano. Altrimenti, il tuo rapporto è diretto verso una corsa piuttosto difficoltosa. Il tuo partner sarà aperto ai suggerimenti che tu dara oggi e che potranno contribuire a migliorare la vostra relazione. Questo dice oggi per te il tuo oroscopo, non dimenticarlo.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo di venerdì 29 luglio: le stelle di questa giornata scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.