oroscopo-branko-del-weekend-30-e-31-luglio

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Oggi il lavoro riparte, mentre domani si dovranno fare i conti; domenica sarà invece il momento di prendersi una breve pausa.

Toro – Oggi possibile controllo medico, mentre domani si faranno le valigie.

Gemelli – Nella giornata odierna è importante rallentare i ritmi; domani, invece, giornata di mare e relax.

Cancro – Novità in vista per oggi; per domenica sono previsti invece incontri romantici.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Giornata di grandi idee quella di oggi, mentre dopodomani si potrebbe dover scegliere tra lavoro e vacanze.

Vergine – Oggi arriva Marte, mentre domani alcuni saranno pazzi d’amore.

Bilancia – Giornata giusta per fare le valigie quella di oggi; domenica, invece, ci saranno confidenze.

Scorpione – Cautela negli affari nella giornata di oggi, mentre per domani è previsto un taglio netto.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – E’ tempo di staccare!

Capricorno – Domani alcuni saranno innamorati cotti; anche quella di domenica sarà una giornata di amore.

Acquario – Oggi c’è più ottimismo ma domani arriveranno paranoie.

Pesci – Giornata di investimenti sicuri quella di oggi, mentre domenica giorno di amici cari.

