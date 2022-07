Oroscopo Branko del 29 luglio: un venerdì di pieno relax. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Qualcosa che ti propongono non andrà a buon fine se non prendi una decisione finale. Agisci, risveglia il tuo sesto senso. Lasciati guidare dal tuo intuito e otterrai la risposta che tanto desideri. Non ingannare te stesso deviando dalla verità. Sii onesto con te stesso. Supera il dubbio e l’incertezza.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Cercare di impressionare gli altri potrebbe portare alla rovina finanziaria. Non voglio apparire più di quanto puoi o dovresti. Rivedi continuamente il tuo stato finanziario e attieniti al tuo budget reale. Controlla i tuoi impulsi e prendi in considerazione l’opinione di qualcuno che vuole vederti progredire.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Permetti a tutto nella tua vita di fluire naturalmente. Trova nuovi modi per divertirti in modo da poterti rilassare e distrarti. I tuoi sentimenti saranno in superficie. Non essere ossessionato da ciò che sai non può essere. Chi vuole che tu venga da te di sua spontanea volontà.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – In amore, le cose diventano roventi e dovrai apportare modifiche affinché quella relazione migliori. È tempo di maturare e vedere le cose da un’altra prospettiva. I problemi familiari ti colpiscono. Prendi le cose con calma perché per il momento facendo di meno, farai di più.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Non pretendere ciò che non dai. Fai attenzione a non soffocare il tuo partner chiedendo o chiedendo attenzioni, oltre a seminare dubbi con gelosia infondata. Una persona che finora hai ignorato risveglia in te nuove emozioni. La passione si intensifica.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Sei mentalmente molto attivo. Idee e altre idee in relazione al tuo lavoro scorreranno senza sosta. Concentrati su ciò che stai facendo in questo momento. Le ore notturne saranno controverse se non segui il flusso e cooperi con gli altri.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Prenditi tutto il tempo che ti serve quando prendi decisioni importanti. Le stelle ti avvertono dei cambiamenti nelle tue relazioni sentimentali. Non affrettarti in unioni o impegni di cui potresti pentirti. Ordina, organizza la tua vita in tutti gli aspetti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – È tempo di cambiare le abitudini tradizionali e di adattarsi al nuovo, alla velocità del mondo tecnologico che ci circonda. Continua a superare gli ostacoli. Un breve viaggio ti porterà a conoscere persone influenti che indirettamente ti influenzeranno favorevolmente nel tuo lavoro o nella tua professione.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Riacquisti fiducia in te stesso e diventi emotivamente più forte come mai prima d’ora. Le dipendenze emotive, le delusioni e le dipendenze nevrotiche saranno superate. Lavorerai al fianco di persone contrastanti e difficili, ma ne uscirai vincitore. Guadagnerai come mai prima in saggezza.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La tua parola sincera, diretta e pura onorerà la verità. Devi essere paziente in materia di amore. L’intimo, il personale, è esaltato. La fiducia che riponi in quella persona a cui sei così interessato getterà le basi per un rapporto più stabile e, soprattutto, duraturo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Uscirai da una turbolenza di emozioni in cui sarai coinvolto. Questo non è il momento di formalizzare le relazioni, ma puoi iniziare a dare forma a quell’idea che hai in mente di realizzare. È tempo di sviluppare più fiducia o comprensione nelle tue relazioni personali.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Uscirai da una turbolenza di emozioni in cui sarai coinvolto. Questo non è il momento di formalizzare le relazioni, ma puoi iniziare a dare forma a quell’idea che hai in mente di realizzare. È tempo di sviluppare più fiducia o comprensione nelle tue relazioni personali.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Branko del 29 luglio: un venerdì di pieno relax scritto su Oroscopo Più da Redazione.