Oroscopo Barbanera di venerdì 29 luglio: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Superate gli ostacoli che si frappongono tra voi e i vostri più intimi desideri, grazie alla vivacità e alla grinta della Luna in Leone.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Non state utilizzando le vostre energie nel migliore dei modi, per via di Mercurio in quadrato con Urano. Rischiate di stancarvi di certo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Grande è per voi la necessità di comunicare. Cominciate a postare i vostri pensieri sui social, nella speranza che verranno accolti favorevolmente.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Prima di abbandonarvi, la Luna opposta a Plutone vi farà vivere delle emozioni profonde, ma non sempre armoniose. Frenate i sensi di colpa!

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Avete grande bisogno di serenità, come vi ricorda la congiunzione del Sole alla Luna. Evitate almeno per oggi la confusione e lo stress in ogni caso.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Non avete troppa voglia di condividere oneri e onori. Eppure non perdereste nulla, anzi. Ricordate che non potete fare sempre tutto da soli.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Siete coinvolti al cento per cento in una relazione, grazie al sestile lunare. Vi sentite parte di un tutto e non volete disturbare questa armonia.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Occhio alla Luna in quadratura. Criticare è facile, ma non altrettanto mettersi nei panni degli altri e capire quali possano essere le difficoltà.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Andate alla ricerca di nuove idee per il vostro arredamento o per un nuovo look? L’intrigante Luna in Leone potrebbe esservi molto d’aiuto in tutto questo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sarete in preda a gelosia e possessività, a causa dell’opposizione lunare con Plutone. Qualcuno tenta di mettervi con le spalle al muro? Non siate impulsivi…

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Qualcuno raffredda la vostra foga e il vostro entusiasmo con dubbi e problemi che non avevate considerato minimamente. Che guastafeste, però!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Qualche attività domestica vi porta via un po’ di tempo. Pazienza, se non riuscirete ad andare dal parrucchiere. Rimandate l’appuntamento.

