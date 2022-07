Jessica Selassié, racconto da brividi | “Era ossessionato da me”: panico dopo il reality

La vincitrice del GF VIP non ha voluto trattenersi e ha detto tutta la verità. Jessica Selassié ha avuto paura: momenti di tensione

La vincitrice del GF VIP si sta facendo molta strada, soprattutto sui social network. All’interno della casa più spiata d’Italia, Jessica Selassié ha fatto emergere ogni lato di sé, dai più combattivi sino ai più dolci. Con le sorella Clarissa e Lucrezia, infatti, ha mostrato luci e ombre del rapporto che le caratterizza, maturando di puntata in puntata sino alla vittoria.

Durante una diretta su Instagram, però, Jessica ha anche raccontato dei momenti molto difficili, vissuti appena è uscita dalla casa del GF VIP. Le sue parole mettono i brividi: non sapeva cosa fare.

Jessica Selassié senza filtri: “Pubblicava le chat private”

La vincitrice del GF VIP ha deciso di sfruttare la popolarità che ne è derivata anche per scopi alti. Nelle ultime ore, infatti, Jessica Selassié ha deciso di fare una diretta Instagram con i suoi due avvocati in merito a una delle questioni più calde del periodo: il diritto all’immagine delle persone famose e non famose. Proprio per questo tema, la vincitrice del GF VIP ha messo a disposizione la propria storia e il proprio ruolo, in modo da offrire esempi pratici a tutti gli ascoltatori.

Proprio durante la diretta, seguita da tantissimi fan della ragazza e del tema, Jessica Selassié si è lasciata andare a un racconto molto profondo e delicato. Dopo la vittoria del GF VIP, infatti, ha vissuto un periodo difficile in cui una pagina Instagram la stalkerizzava. I gestori della pagina erano letteralmente ossessionati dalla sua persona, tant’è che sono arrivati persino a pubblicare le chat private avute con lei.

La Selassié ha poi raccontato quanto lo stalking via social sia infido, poiché trova appoggio anche nei fatti quotidiani. Se queste persone vivono nella stessa città del malcapitato, infatti, possono aumentare la propria attività, arrivando persino a seguire fisicamente la persona di cui sono ossessionati. A un certo punto, come racconta Jessica, la situazione è però letteralmente cambiata: “Questa persona adesso mi segue di nuovo. Prima ti insultano perché non possono essere te e poi cambiano diventando carini…” ha detto, riferendosi ai suoi stalker.

La questione, che oggi sembra risolta, le ha comunque messo molta ansia e preoccupazione. La vincitrice del GF VIP ha quindi concluso con un saluto ai suoi hater, che non perdono mai occasione per screditarla e inventare notizie false su di lei.

The post Jessica Selassié, racconto da brividi | “Era ossessionato da me”: panico dopo il reality appeared first on Ck12 Giornale.