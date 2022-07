Ancora una volta ci confrontiamo con la scienza che avrebbe affermato che il colpo di fulmine non esiste e innamorarsi è un percorso a tappe. Non voglio nemmeno approfondire cosa hanno scoperto questi scienziati anche perché sono convinto che il colpo di fulmine è l’inizio di un percorso a tappe per innamorarsi. Il colpo di fulmine è l’attrazione improvvisa nei confronti di una persona appena conosciuta. Il percorso lungo comincia in quel momento.