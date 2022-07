Francesca Pascale fuori controllo, insulti a Salvini: come gli dà dell’ubriacone | Guarda

Ormai, Francesca Pascale è di fatto l’avamposto della sinistra italiana. Curiosa parabola, quella dell’ex fidanzata di Silvio Berlusconi recentemente convolata a nozze con Paola Turci. Ma tant’è. Il cannoneggiamento viaggia in particolare sui social, dove ormai ogni giorno punta il dito contro “i sovranisti”.

La Pascale, negli ultimi giorni, si è infatti detta pronta a “fuggire dall’Italia“ nel caso in cui fossero “i sovranisti”, ovvero il centrodestra, a vincere alle prossime elezioni. Posizione estrema, buona per Repubblica e Domani, giusto per pescare due esempi dal mazzo.

E la campagna dell’ex Forza Italia continua. Anche oggi, giovedì 28 luglio, puntualissimi piovono gli attacchi. Nel mirino ci finisce Matteo Salvini, il leader della Lega. La Pascale infatti va a rimestare il passato remoto, pubblicando nelle sue stories su Instagram un vecchissimo video di Salvini a una festa leghista in cui il leader si lasciava andare a cori goliardici per i quali, negli anni, ha più volte chiesto scusa.

Ma alla Pascale, evidentemente, non basta. A corredo delle immagini, rilancia anche un sondaggio, con il quale chiede ai suoi seguaci: “Cosa beve il segretario della Lega?“. Tre le possibili risposte: acqua del Po, birra, acqua dei fiori. Insomma, gli dà o del beone o dello svitato.

Per inciso, sempre nelle stories, Francesca Pascale ha anche rilanciato l’attacco scomposto della cantante Giorgia a Giorgia Meloni: “Anche io mi chiamo Giorgia ma non rompo i cog*** a nessuno”, aveva scritto l’artista. Uno sfregio gratuito che la Pascale mostra di gradire…