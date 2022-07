Clamoroso su Raiuno: torna il programma più amato dagli italiani!

Nelle ultime ore una notizia ha sconvolto tutti i telespettatori di Raiuno. Sta tornando uno dei più amati, dopo dodici anni

La Rai ha in serbo grandi novità per la stagione televisiva 2022/2023. In primo luogo, su Rai2 arriva l’attesissima Alessia Marcuzzi con “Boomerissima”, un programma dedicato al confronto tra diverse generazioni su diversi aspetti. A dover lasciare il secondo canale è invece Bianca Guaccero, il cui “Detto Fatto” è stato definitivamente chiuso dopo tanti anni di gloria e successi.

Su Raiuno, però, sembra che stia per arrivare il volto più atteso di tutti. Dopo dodici anni di assenza con uno show tutto suo, il primo canale sta lottando duramente per averlo di nuovo tutto per sé: ecco di chi si tratta.

Raiuno, dopo dodici anni torna Fiorello

L’ultimo one man show di Fiorello su Rai1 risale al 2012, quando ha condotto “Il più grande spettacolo dopo il Weekend”. Nato come animatore nei villaggi turistici, Rosario Fiorello è ancora oggi uno dei comici e degli showman più desiderati. Ironico, intelligente e anche un ottimo cantante, sa trascinare tutto il pubblico con sé in un viaggio divertente e profondo, mai banale o volgare.

Il suo essere magnetico lo contraddistingue fin dai primi anni di lavoro; come da lui narrato più volte, infatti, gli ospiti dei villaggi turistici in cui andava, prima di prenotare, si assicuravano che ci fosse anche lui. E, per l’anno successivo, prima di confermare la prenotazione chiedevano se ci sarebbe stato Fiorello: dove lui andava, loro lo seguivano. Il suo primo pubblico di fedelissimi, che oggi è aumentato a dismisura e si è ampliato in tutt’Italia.

Dopo le partecipazioni a Sanremo come braccio destro del collega e amico Amadeus, Fiorello ha però detto che sul palco dell’Ariston non ci salirà più. Oggi è in tour teatrale con il suo spettacolo “Fiorello presenta Fiorello” ma Raiuno ha progetti più grandi per lui: lo vuole riportare in prima serata, nel 2023, con uno show tutto suo. Ad anticiparlo è Dandolo sul settimanale Oggi:

Torna Fiorello in tv?

Sta girando i teatri italiani con lo spettacolo #FiorelloPresentaFiorello, registrando ogni volta sold out.

I vertici Rai starebbero facendo di tutto per convincerlo a elaborare un one man show da proporre su Rai 1 il prossimo anno. (Da Dandolo su #Oggi) pic.twitter.com/4aicd0qsOV — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 28, 2022

Se Rai1 riuscisse nell’impresa sarebbe sicuramente un successo: dove c’è Fiorello, infatti, ci sono share altissimi. Ad oggi non si sa niente di più e non resta che aspettare e, per i fan, tenere incrociate le dita.

