Amici21, volano gli stracci | “Non abbiamo niente in comune”: arriva la resa dei conti [VIDEO]

Non c’è pace per Amici21. Le ultime parole di una protagonista mettono di nuovo tutto in subbuglio: questa volta è finita

La nuova edizione di Amici di Maria de Filippi è pronta per iniziare. Sebbene giustamente non si sappia ancora niente sul cast di concorrenti, si inizia a scoprire qualche dettaglio sui professori che animeranno la nuova stagione. Tra queste c’è un assoluto grande ritorno, che va a sostituire uno dei volti principali del ballo: arriva Emanuel Lo.

A lasciare il talent è quindi Veronica Peparini, che dirige il suo sguardo verso nuovi orizzonti. Dietro le quinte di Amici21, però sembra esserci stata grande confusione: le sue parole non lasciano dubbi, non si sopportano.

Amici21, senza timori confessa tutto

Un altro grande addio che scuoterà la prossima edizione di Amici è quello di Anna Pettinelli. La radiofonica, infatti, sembra che abbandonerà la nave per orientarsi verso nuovi progetti lavorativi. Al suo posto un grande ritorno, un nome che sicuramente porterà con sé grandi entusiasmi ma anche delle polemiche: Arisa. La cantante aveva già ricoperto questo ruolo per un anno, per poi lasciarlo quello successivo per andare a Ballando con le Stelle.

La commissione di canto, quindi, sarà così composta: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa. Nelle ultime ore, però, Anna Pettinelli si è concessa a Lorella Cuccarini per una lunga intervista nel suo nuovo format web “Dimmi di te”, dove già aveva chiacchierato con Rudy Zerbi e altri volti del talent. Anna si è quindi raccontata nella vita lavorativa e privata, parlando anche del profondo rapporto che la lega alla figlia, il cui padre se n’è andato quando aveva solo nove mesi.

La radiofonica ha poi parlato di Amici, tessendo le lodi alla padrona di casa Maria de Filippi per la profondità con cui riesce ad affrontare ogni rapporto e per la delicatezza con cui comprende ogni ragazzo. Ad Amici, però, Anna Pettinelli ha avuto anche dei problemi, in particolare con Rudy Zerbi. Del collega, con cui in diretta non son mai mancate le liti, ha detto: “Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre. Lo rispetto perché fa il prof, però non c’è nulla da fare! Non abbiamo niente in comune“.

Come da lei anticipato, Anna Pettinelli è una che non sa contenere le proprie idee e che dice sempre tutto ciò che pensa. Anche questa volta, quindi, è emersa la sua verità: sarà anche per questo che lascia Amici? Ormai il problema delle liti sembra però risolto, poiché non siederanno più allo stesso banco.

