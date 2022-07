alessia-marcuzzi-e-l’incidente-in-diretta:-aperte-le-porte-del-tribunale-[video]

La conduttrice Alessia Marcuzzi ha assistito ad un pericoloso incidente in diretta: le conseguenze sono state incontrollabili.

Ogni conduttore, prima o poi, si trova ad affrontare in diretta momenti di tensione altissima, e deve cercare di gestire la situazione con la maggiore diplomazia e fair-play possibili. Correva l’anno 2019, e la frizzante Alessia Marcuzzi ha assistito ad un incidente in piena regola durante il reality “L’Isola dei Famosi”.

Al tempo la conduttrice reggeva il timone del format, commentando assieme ad Alda D’Eusanio e Alba Parietti le gesta dei naufraghi del piccolo schermo. L’intervento nel programma dell’ex Pupa Francesca Cipriani ha provocato un enorme danno fisico al noto mago Otelma: rispolveriamo quanto accaduto.

Alessia Marcuzzi non crede ai suoi occhi: lo spintone in diretta ha conseguenze disastrose

Durante la quattordicesima edizione de “L’Isola dei Famosi”, Alessia Marcuzzi ha annunciato al pubblico l’inserimento nel cast di due naufraghi temporanei. Si trattava nella fattispecie di Francesca Cipriani, nota per la sua permanenza ne “La Pupa e il Secchione”, e del mago Otelma.

I due novelli isolani avrebbero dovuto solamente agevolare il cast permanente, aiutando i compagni a vincere una ricompensa di preziose libagioni, tramite una prova fisica in diretta. La challenge consisteva nel catapultare il proprio compagno verso un elastico, che avrebbe permesso a quest’ultimo di ricevere la spinta necessaria a colpire un bersaglio fisso in acqua. Francesca Cipriani, da poco tuffatasi nelle acque di Cayo Cochinos, ha lanciato il mago Otelma verso l’elastico con maggiore forza di quanto previsto. Il risultato si è rivelato quantomeno disastroso: il mago Otelma è rovinato a terra dopo la spinta, e la caduta ha richiesto l’intervento dei medici. Alessia Marcuzzi, dal suo canto, ha ripreso l’ex Pupa: “Ma Francesca! L’hai spinto?“.

Otelma: All’Isola dei Famosi si consuma quasi una strage quando Francesca Cipriani, durante una prova, spinge il Mago Otelma a terra. Uno dei momenti più degni di nota di un’isola quest’anno abbastanza piatta. pic.twitter.com/kuvu2Vem1d — Paola. (@Iperborea_) December 21, 2019

In seguito all’increscioso incidente, il mago Otelma avrebbe richiesto un risarcimento a Francesca Cipriani, che dal canto suo ha dichiarato: “Una grandissima delusione. Il Divino Otelma mi ha scritto una lettera tramite il suo avvocato. Ora si sta sentendo con i miei legali. Non è amicizia questa, mille messaggi e poi mi fa scrivere dall’avvocato? Forse vedo il bene e non è così. Sono molto amareggiata…”. L’ex Pupa ha infine rivelato: “Avevamo fatto anche un colloquio con un regista per un progetto di lavoro. C’era lavoro e rispetto, amicizia. Avevo conosciuto sua sorella, mi avevano inviato a Genova e io a Milano. Non so davvero cosa possa essere accaduto…“. Chissà come saranno adesso i rapporti tra i due…

The post Alessia Marcuzzi e l’incidente in diretta: aperte le porte del tribunale [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.