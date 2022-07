Veronica Peparini, brutto retroscena | Dietro l’addio c’è molto di più: indiscrezioni pesanti

Dopo la notizia dell’addio al talent di Canale5, su Veronica Peparini stanno circolando indiscrezioni tutt’altro che piacevoli. È caos

La ventiduesima edizione di Amici di Maria de Filippi è alle porte. Dopo la vittoria di Luigi Strangis, il cantante della squadra di Rudy Zerbi, i professori e la redazione sono pronti a un nuovo incredibile anno alla ricerca del talento e della crescita. Sono molti i ragazzi e le ragazze che, una volta usciti da lì, han fatto della propria passione il proprio lavoro, sia nel canto che nel ballo.

Proprio nel ballo, però, Amici22 vedrà grandi e sostanziali cambiamenti. Un inedito addio è quello di Veronica Peparini, che lascia il talent show dopo tanti anni al suo servizio. Al suo posto c’è il ritorno di Emanuel Lo, ma dietro a questo cambio di testimone sembra celarsi qualcosa di più di un semplice cambio di carriera.

Amici22, Veronica Peparini se ne va: è lite?

Dopo tanti anni seduta al banco dei professori di ballo, la Peparini ha deciso di andarsene da Amici di Maria de Filippi. Con lei, anche un’altra storica professoressa se ne va: la radiofonica Anna Pettinelli, del canto. Nel corso degli anni, sono moltissimi i talenti che grazie alla Peparini han fatto della propria passione un lavoro. Si pensi a Giulia Stabile, vincitrice di Amici20 e oggi ballerina professionista e conduttrice. Anche Andreas Muller, oggi suo compagno di vita, è emerso grazie al talent e come lui tanti altri.

Se, qualche ora fa, questa separazione sembrava consensuale e serena da entrambe le parti, oggi in realtà emergono nuovi dettagli. Da tempo, infatti, si vociferava che tra Andreas Muller e Amici non scorresse più buon sangue. Il ballerino stesso non era presente durante la fase serale del programma e, interrogato sui social network dai fan, aveva ammesso di non andare d’accordo con qualcuno dietro le quinte.

Dietro all’addio di Veronica Peparini, come anticipato da Amedeo Venza, potrebbero esserci quindi frizioni con i produttori e i colleghi, importanti al punto tale da farle decidere l’addio. Ad oggi niente è confermato e la professoressa di ballo si limita a poche parole in merito al suo futuro: “Gratificata di questo periodo intenso“, ha scritto sui social. “Guardo avanti con passione e stimoli sempre nuovi”. A confermare queste voci sono però fonti vicine alla coppia, che sottolineano quindi un addio doloroso e faticoso sia per la Peparini che per Amici.

