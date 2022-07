Test Logica | Caffè o coca cola? Non indovinerai mai cosa beve

Non riuscirai mai ad indovinare cosa bevono gli invitati alla festa. Attenzione al trabocchetto, prova a risolvere il test logica!

Questo test logica non ti darà tempo per riflettere, dovrai essere un fulmine e ragionare in un tempo limitatissimo. Vediamo insieme quali sono le regole per risolverlo.

Se sei abituato a risolvere rompicapo e quiz in pochissimi secondi, sei nel posto giusto. Sono tantissime le persone appassionate di indovinelli e rompicapo e ce n’è davvero per tutti i gusti. A partire dal livello di difficoltà, si possono trovare giochi per bambini fino ad arrivare a quelli più complessi per menti davvero geniali.

I test di logica sono un ottimo passatempo per allenare la propria mente, come se fosse una vera palestra, potresti farlo tutto i giorni per stimolare il tuo cervello. Ora è arrivata l’estate e sotto l’ombrellone ci si può dedicare a testare le proprie abilità mentali. Questo test logica è adatto a tutti perché per risolverlo ci vorrà comunque un’intuizione immediata. Sei pronto? Iniziamo! Avrai solo 5 secondi a disposizione per rispondere a questa domanda. Osserva bene la figura in alto: Elizabeth, George e Steve bevono caffè, mentre John, Jack e Sandy bevono coca cola, cosa beve Eleonor? Fai partire in countdown di 5 secondi!

La soluzione del test logica

Hai già risolto il test di logica e ce l’hai fatta in 5 secondi? Verifichiamo insieme se hai dato la risposta giusta.

La figura in alto che dovevi osservare rappresenta una tavolata con 4 ragazzi e tre ragazzi che stanno per festeggiare un compleanno, mangiando e bevendo tutti in compagnia. Il test di logica ti chiedeva di indovinare cosa beve Eleonor?

Non era possibile guardando la figura riuscire a trovare la soluzione perché il ragionamento logico era proprio sulla domanda! Le tre persone che hanno il nome con una doppia lettera E bevono caffè, quindi anche Eleonor (che ha la doppia E) beve caffè!

Se in 5 secondi hai capito il trabocchetto e sei riuscito ad indovinare sei proprio un campione di test logica, complimenti! Altrimenti, dovrai allenarti un altro po’ per diventare più furbo e più veloce.

