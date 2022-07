Sonia Bruganelli | Famosa per caso, “Facevo fotoromanzi”: poi il destino l’ha aiutata

L’opinionista e imprenditrice Sonia Bruganelli nasconde un passato tutto in salita: ecco gli scorci sul suo passato.

Nota per essere la moglie di Paolo Bonolis, l’opinionista e imprenditrice Sonia Bruganelli nasconde un passato curioso. Si è distinta nel contesto del “GF Vip” per la sua lingua tagliente e le idee lapidarie, stroncando o promuovendo l’operato dei vari concorrenti inseriti nel cast.

Recentemente riconfermata come opinionista del programma, Sonia Bruganelli è pronta a tornare in prima serata, assiduamente installata nelle poltroncine rosse a fianco di Orietta Berti. La sua carriera è stata spesso messa in discussione dagli amanti del gossip, associata a quella del marito Paolo Bonolis. La verità, però, risiede altrove: la bionda opinionista ha scalato da sola la strada per il successo, incominciando da basi molto umili.

Sonia Bruganelli e la strada verso la prima serata: ecco i suoi inizi di carriera

La frizzante opinionista si è concessa in passato ai microfoni di RTL 102.5, durante il programma “Trends & Celebrities”, e ha chiarito quali sono stati gli albori della sua carriera televisiva. “Paolo Bonolis l’ho conosciuto in televisione. Per mantenermi all’università facevo fotoromanzi, nell’ultimo anno di università l’ho conosciuto perché ho fatto delle promozioni nel suo programma…”. Aggiunge poi: “Tutti pensano che mi abbia aiutato e che io volessi diventare famosa. Mi ha aiutato in un altro campo che era quello della produzione televisiva.”.

Il suo esordio nei media appartiene al mondo dei fotoromanzi, nella fattispecie sul settimanale “Grandhotel”, e nel contempo ha frequentato la facoltà di Scienze della Comunicazione. La sua grande ambizione è sempre stata la TV, e dopo la laurea si è mossa in tale direzione: “È sempre stata la mia passione la televisione, ho avuto la fortuna che appena diplomata è uscita la nuova facoltà di Scienze delle Comunicazioni, non sono riuscita a entrare la prima ondata, poi ho avuto la fortuna di poter studiare e iniziare a lavorare nel settore che mi piaceva, grazie all’incontro con quello che poi è diventato mio marito…”.

Il suo racconto a Francesco Fredella e Simone Palmieri prosegue, e Sonia Bruganelli narra ancora circa la sua esperienza al “GF Vip”: “Io cerco di essere un pochino normale, di dire quello che penso, credo che sia il motivo per cui Alfonso Signorini mi ha voluto lì, essendo un amante dei cambiamenti delle persone, un pochino tutti siamo influenzabili, ogni tanto provoco cercando di pungolarli un po’, questa cosa può piacere o no. In realtà sono dell’idea che non siamo tutti uguali…”.

