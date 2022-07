Oroscopo Paolo Fox del 28 luglio: giovedì fortunato per amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Se hai intenzione di fare un acquisto importante, hai scelto un giorno adatto. Vorresti migliorare la tua situazione economica, ma tutto arriverà a tempo debito. Avrai successo sul lavoro, non smettere di ringraziare chi ti ha aiutato. Per quanto riguarda l’amore, non fingere che tutti vedano le cose come te, devi essere tollerante. Avrai varie opzioni nel sentimentale e starai benissimo. Avrai una nuova esperienza che ti fornirà un grande insegnamento. Lascia i problemi del passato e concentrati su tutto ciò che ti aspetta. Per la tua buona salute, il tuo livello di energia fisica aumenterà, se conduci una vita più sana e ordinata. Ti senti molto dinamico, cogli l’occasione per fare ciò che hai in mente. Cerca di rilassarti e non prendere le questioni meno importanti così seriamente.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Dovrai lasciare alcuni progetti per dopo, ma usciranno. La tua economia inizia a prendere una svolta verso la stabilità, tornerà utile. Se un parente viene a trovarti, ti daranno notizie che ti tireranno su di morale molto. Non prestare attenzione ai commenti negativi di un certo membro della tua famiglia. Hai un ritmo molto alto, il tuo partner e i tuoi amici avranno difficoltà a seguirti. Innamorato, se chiedessi consiglio a chi ti ama, i tuoi affari andrebbero meglio, fallo. Cerca, anche se è, un momento al giorno per rilassarti e staccare la spina, ti farà bene. Non arrabbiarti se le cose non vanno sempre per il verso giusto, a volte succede. Affronterai possibili problemi con temperamento e serenità, farai bene. Il vostro stato di salute è buono, ma è sempre utile prendersi un po’ di cura di sé.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Hai un atteggiamento molto positivo nei confronti della vita che ti gioverà in tutto. Cerca di non litigare sul lavoro, la diplomazia ti aiuterà molto di più. Vi aspettano novità in ambito lavorativo ed economico, e saranno positive. Godrai dell’amore più che mai, grazie alla tua voglia di fare cose nuove. Devi prestare attenzione ai buoni consigli che riceverai in questi giorni. È un momento favorevole per visitare un luogo in cui non sei stato. In salute, ti riprenderai dalla fatica degli ultimi giorni, avrai più energia. Sei di ottimo umore e la stanchezza non ti intaccherà oggi. Devi rilassarti e calmare un po’ i tuoi nervi, tutto andrà meglio per te. Fisicamente e mentalmente ti sentirai bene e, inoltre, sarai molto calmo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Fai buon uso del tuo tempo libero e non gravarti di obblighi inutili. Se sei coraggioso negli affari, può andare bene per te, puoi provare. Innamorato, qualcuno vicino a te è interessato a te, ma non te ne sei accorto. Puoi fare quel viaggio che hai in mente, ma devi risparmiare un po’. Presto inizierai una nuova avventura e i risultati saranno positivi. Sei nervoso e stanco, prenditi cura della tua salute, cerca di dormire di più e mangia sano. Con il passare dei giorni ti sentirai meglio e più forte, la tua energia aumenterà. Fisicamente, ti senti bene e la tua energia è a un punto molto alto. Se noti qualche fastidio alla schiena, controlla semplicemente le tue posture.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Risolverai finalmente un problema economico o lavorativo che avevi in ​​sospeso. Organizzati meglio e non avrai problemi quando si tratta di finire i tuoi compiti. Se ci fossi tu dietro un investimento immobiliare, ora potresti realizzarlo. Avrai un buon umore e la tua compagnia sarà molto richiesta in questi giorni. Innamorato, stai abbandonando molto la tua vita personale, esci un po’ di più e divertiti. Non lasciarti ingannare dalle apparenze e non essere così veloce nel giudicare le persone. Condurre uno stile di vita più attivo ti si addice molto, hai molta energia. In salute, potresti divertirti e andare in posti nuovi, ti riprenderai. Non smettere di allenarti se ti piace, ti tornerà utile per rilassarti. Ti senti un po’ instabile e nervoso, ma passerà, stai calmo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Ti restituiranno i soldi che ti dovevano, se questo è il tuo caso, e sarà fantastico per te. Nel tuo lavoro tendi a farti coinvolgere in inutili battaglie, cerca di evitarlo. Hai la tendenza a spendere troppo per gli acquisti, cerca di controllarti. Questa giornata è favorevole alla costruzione di relazioni o al consolidamento di quelle recenti. Non puoi sempre pretendere che ti venga dato tutto, devi scendere a compromessi. In amore, ti farebbe bene fare il primo passo verso quella persona che ti piace, ti farà bene. Una persona anziana nella tua famiglia avrà bisogno di te più che mai, prenditi cura di lei. Non lasciarti trasportare dagli alti e bassi dell’umore, presto ti sentirai meglio. Sarai sempre migliore, con più energia e vitalità, ti godrai la giornata. Per la tua salute, ti aspetta una giornata più rilassata, per riposarti e divertirti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Farai molto bene in economia, ma per ora cerca di non spendere troppo. I colleghi metteranno alla prova la tua pazienza, prenderanno le cose con calma. Potresti passare dei bei momenti in compagnia dei bambini della famiglia. Innamorato, non prestare attenzione ai commenti su una persona a cui sei interessato, perché non sono veri. Mantieni un atteggiamento positivo con le persone e farai molto bene nelle relazioni. Una persona amichevole potrebbe iniziare una separazione in questi giorni e questo ti influenzerà. Cerca di mantenere più ordine nei tuoi programmi e vedrai come migliorerà la tua salute. Non ti fermerai per un momento, avrai molta attività sociale. Sei stanco e senza molta voglia di muoverti, prenditi cura di te questo giorno. Dedicherai più tempo a prenderti cura di te stesso e dei tuoi affari, stai molto bene.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Potrebbero proporti un’attività, ma prima dovresti pensarci molto bene. Avrai opportunità per promuovere o migliorare, vai avanti. Cerca di stabilire un ordine di priorità quando spendi, controlla. Se pianifichi un viaggio per questi giorni, tutto andrà alla grande, è favorito. Farai cose diverse, ti divertirai e potresti conoscere nuove persone. È un buon momento per prendere in considerazione l’idea di fare qualcosa di interessante che ti motiva. Sarai felice del tuo amore, vorrai uscire, trasferirti o pianificare un viaggio con il tuo partner, non smettere di farlo. Avrai alti e bassi emotivi, ma fisicamente starai bene. Una buona dieta sarà il miglior alleato per i tuoi problemi. Ti sentirai bene, calmo e rilassato, ti godrai tutto in questo giorno. La tua salute apprezzerebbe un cambiamento in alcune abitudini negative che hai.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – L’arte dell’impegno È una sfida. A volte non abbiamo altra scelta che rinunciare alle nostre speranze e accontentarci di meno. E se abbassiamo l’asticella, a volte finiamo per ottenere meno di quanto meritiamo. Non puoi avere tutto ciò che desideri solo perché il tuo sovrano Giove è in una posizione potente mentre si dirige verso un incontro con la Luna Nuova. Ma ovviamente puoi prendere più di quello che ti viene offerto ora in un’area importante della tua vita. Difendi la tua posizione. Sii calcolatore. Ti meriti di avere di più.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Recentemente stavo passeggiando per una fiera e ho notato che c’erano molte bancarelle dove si buttano le cose. Ci piace mostrare la nostra abilità quando proviamo a colpire noci di cocco e pezzi di stoviglie con una palla. Ma una cosa è tenere il proiettile e un’altra essere il bersaglio. Sei stato messo in una posizione in cui sei ritenuto responsabile di un piano non completamente funzionante. In questi giorni di luna nuova puoi creare una distrazione in modo che il centro dell’attenzione si allontani da te. Quindi, sarai libero di goderti le attrazioni presenti in fiera.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Alcuni anni fa gli stimolatori addominali sono diventati di moda. Le persone le mettevano a pancia in giù e chi le indossava avrebbe dovuto strappare i muscoli addominali senza passare un minuto in palestra. Dal momento che sembrano essere stati dimenticati, suppongo che non abbiano funzionato. Non è che ci hai dedicato molto tempo. Sai che non c’è nessun sostituto per lo sforzo. E considerando quanto del tuo hai dedicato a un progetto, questa è una buona notizia. L’imminente Luna Nuova ti porta una ricompensa. Stai per vedere risultati tangibili.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Non sempre scegliamo di indirizzare le nostre preoccupazioni alla persona giusta. Non ha senso parlare con la scimmia quando ciò di cui abbiamo bisogno è parlare con il suonatore d’organo. Ma il solo fatto di esprimere le nostre frustrazioni (anche se non è per la persona con cui dovremmo farlo) a volte rilascia la pressione. E ci sentiamo meglio. I giorni di luna nuova ti danno l’opportunità di parlare con tatto e onestà con la persona “giusta”. Finché sei gentile, puoi aggiustare e curare una situazione che ti ha causato stress.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Paolo Fox del 28 luglio: giovedì fortunato per amore scritto su Oroscopo Più da Redazione.