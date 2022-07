Oroscopo Branko del 28 luglio: giovedì intrigante, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Possono farti un’offerta molto interessante, ascoltala attentamente. Le vostre iniziative sul lavoro avranno la loro ricompensa, non smettete di proporle. Vuoi fare le cose a modo tuo, ma devi dare un po’. Se hai una relazione, noterai un miglioramento nell’andamento delle cose. In amore, se hai un partner, ci sarà una connessione speciale tra di voi, andrà tutto bene. Un membro della famiglia è nei guai e ti sentirai bene ad aiutarlo. Se non hai un partner, dovrai aspettare ancora un po’ per trovarne uno. Ti senti ottimista e positivo, diffonderai entusiasmo intorno a te. Se hai difficoltà a dormire più del solito, prova a mangiare un po’ meno. Fare lunghe passeggiate sarebbe molto benefico per la tua salute e ti calmerebbe anche.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Puoi ottenere le garanzie di cui hai bisogno per un prestito, sei a posto. Farai i tuoi compiti in modo efficiente, farai bene in questo aspetto. Prima di tutto ciò che si presenta, agisci con decisione, il risultato sarà migliore. Se non hai un partner, qualcuno può provare a farti compagnia, se sei interessato. Non lasciarti trasportare dai tuoi impulsi e pensaci prima di fare qualcosa. Avrai una sorpresa importante in amore e sarà abbastanza positiva. Hai molta energia, incanalala in tutti i campi, avanzerai molto. Stai bene, non trascurare la tua salute e mantieni quel buon umore che hai. Hai un ritmo di vita molto forte e questo può metterti a dura prova, colpire i freni. Ti sentirai molto vitale e con molta energia, non lasciare che nulla lo rovini.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Non preoccuparti dei problemi di lavoro, li risolverai molto bene. I tuoi affari economici stanno andando abbastanza bene, cerca di continuare a questo ritmo. Devi essere prudente con l’economia e non spendere più del necessario alla volta. Sarai grande personalmente e sentimentalmente questo giorno. Una nuova illusione potrebbe entrare nella tua vita che ti aiuterà a tirarti su il morale. Dovrai organizzarti bene per rendere le cose compatibili, ma puoi farcela. In amore, oggi sarà tutto calmo, forse annoiato, ma sono striature. Dovresti coccolarti di più e prestare la necessaria attenzione al tuo corpo. Dovresti mettere un po’ di ordine nei tuoi programmi e nella tua vita in generale, la tua salute lo apprezzerà. Dovresti prenderti cura della tua gola e della tua voce, evitare le bevande fredde per alcuni giorni.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi avrai un successo importante sul lavoro o negli studi. Dovrai pensare a tutto prima di iniziare a parlare con i tuoi compagni di classe. Avrete dei giorni ideali per uscire e divertirvi e partecipare a tutti gli eventi. Il tuo carisma e il tuo potere di persuasione saranno rafforzati, approfittane. Anche se la tua famiglia non approva le decisioni che prendi, dovresti andare avanti. In amore, ci si aspetta dei cambiamenti nella tua vita sentimentale, che tu abbia un partner o meno. Prova a muoverti questo fine settimana o fai qualche attività energizzante. Dovresti dormire almeno sette ore al giorno per riprenderti dai tuoi sforzi. Emotivamente, avrai stabilità e questo sarà notato nelle tue relazioni personali. In modo che la tua salute non soffra.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Immagina come sarebbe essere il Sole, il tuo pianeta dominante. Tu occupi un posto importante nel sistema solare. Eccoti lì, proprio al centro di tutto. I pianeti ruotano su se stessi e orbitano intorno a te a velocità diverse. Osservi i loro movimenti ripetitivi sapendo che, senza di te, niente di tutto ciò accadrebbe. Tuttavia non puoi fare nulla per influenzare ciò che fanno. Sei coinvolto in un dramma in cui fai fatica a esercitare la tua autorità. Durante i giorni della Luna Nuova, troverai un modo sottile per cambiare il risultato.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Dirlo o non dirlo? Questa è la domanda di oggi. Ritieni che la cosa giusta da fare sia fornire a una certa persona le informazioni che hai ricevuto. Ma sai che non vorrà sentirlo. E parlare la tua mente sarà imbarazzante. Il tuo senso di giustizia ed equità potrebbe essere accolto con totale ostilità. Tuttavia, come ti sentiresti se non dici nulla e quella persona commette un errore che potrebbe essere evitato? I giorni di luna nuova rendono tutti più sensibili. Pesare tutto prima di prendere una decisione. Non sei responsabile di ciò che fanno gli altri.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – l detto “piove sempre sul bagnato” è fuorviante. A volte cadono deboli acquazzoni che a malapena notiamo. Ma solo se c’è un forte acquazzone dobbiamo togliere l’ombrello e l’impermeabile o impermeabile. In questi giorni di luna nuova sei particolarmente sensibile al clima emotivo. Sei consapevole della crescente pressione che stai notando. Ma questo fa parte di un processo naturale di crescita e cambiamento. Hai l’attrezzatura psicologica necessaria per risolverlo. Un firmamento luminoso ti aspetta.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Tutto si sta chiarendo. I pezzi sono adatti. Una situazione che viene capovolta inizia a risolversi. Ed è del tutto normale che tu abbia dei dubbi e che non riesca a credere che questo problema stia per finire. Quindi prenditi il ​​tuo tempo. Senti la terra. Abituati Pensa a quegli aspetti di questa situazione che prima ti sembravano così problematici e usa il tuo intuito naturale per vedere come gli eventi recenti li hanno alterati. Avrai la prova che sei sulla strada giusta. Tutto ciò di cui hai bisogno ora è crederci.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – È una questione di ordine e di priorità. Più tardi sarai felice di aver preso questa decisione. Non lasciarti trascinare ogni giorno da ciò che gli altri pensano di ciò che è meglio per te, almeno fatti le tue domande, perché se non lo fai, potresti seguire qualcosa che non ha nulla a che fare con la realtà e di cui ti accorgeresti solo in seguito , quando non c’è soluzione. Ti si addice soprattutto nell’aspetto lavorativo, perché potresti optare per qualcosa di molto importante che ti permetterebbe di guadagnare molto prestigio, Sagittario. L’amore ora è stabile. Se hai una relazione a lungo termine, dovresti aggiungere un po’ di emozione alla questione ogni giorno, rompere la routine.Prepara oggi un’uscita a sorpresa per il prossimo fine settimana.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi potresti ricevere un’offerta di lavoro che stavi aspettando ogni giorno. Presta molta attenzione a ciò che accade intorno a te perché forse questa opzione di lavoro non ti viene in modo ovvio, è probabile che dovrai scoprirla. Qualcuno a cui hai molto affetto ti dirà qualcosa che sarà di grande importanza per i tuoi progressi e che ti trasmetterà anche molta tranquillità quotidianamente. Innamorato, vedrai chiaramente quale decisione devi prendere, Capricorno. Ti sentirai al sicuro in quello che fai. Se hai qualcosa da proporre alla persona che è con te, oggi è il momento giusto.Una cena intima o una passeggiata romantica saranno il prologo ideale di un’esperienza che lascia il segno.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – È da un po’ di tempo che stai attraversando un periodo difficile al lavoro, Acquario, in parte perché il tuo senso dell’organizzazione ti sta deludendo e anche perché non ti piace quello che stai facendo. La tua attuale occupazione non ti permette di sviluppare la tua vena artistica e questo ti fa sentire frustrato. Inizia oggi stesso a usare il tuo talento semplicemente come hobby, ma prendilo sul serio. In seguito può diventare il tuo sostentamento, intraprendente Acquario. Questa situazione ti fa sentire debole, ma se ogni giorno metti un tocco di passione nella tua vita, questa stanchezza scomparirà. In campo sentimentale, le cose potrebbero non essere molto favorevoli per te oggi, soprattutto se hai un partner. Se il tuo ragazzo è di cattivo umore, non tenerne conto, tutti possono avere una brutta giornata.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi qualcuno nel tuo ambiente di lavoro che hai appena notato, Pesci, ti dirà qualcosa che ti sarà molto utile. Prestagli attenzione perché sa di cosa sta parlando e prendilo in considerazione anche quotidianamente perché ha molte conoscenze anche se non se ne vanta. Se durante la giornata una persona del tuo ambiente più vicino ti chiede aiuto, non essere pigro e cerca di dare una mano. Potresti aver bisogno di lui prima di quanto pensi. Sul lato sentimentale, sei stanco delle storie d’amore che non sono andate da nessuna parte e hai poca voglia di riprovare, romantici Pesci. Anche se ti sembra che incontrare nuove persone o dare un’opportunità a qualcuno che te lo chiede ogni giorno sia tempo perso, non è affatto così.L’amore è più vicino a te di quanto pensi.

