mara-venier,-lui-la-tradisce-ancora:-lo-scivolone-gli-costa-carissimo

Frecciatina velenosa diretta alla granitica Mara Venier: dopo le precedenti scaramucce, le porte sembrano chiudersi definitivamente.

La storica conduttrice veneta Mara Venier rappresenta ormai un’istituzione per la pubblica emittente, e si riconferma al timone di “Domenica in” anche per la stagione televisiva a venire. Il suo ultimo trascorso nel format, tuttavia, non si è rivelato privo di asperità. Dopo le recenti polemiche circa l’introduzione nel programma di palesi spazi pubblicitari ai prodotti Amazon Prime Video, la conduttrice ha ricevuto anche un feedback impietoso da un ex collaboratore.

Si tratta del giovane showman Pierpaolo Pretelli, un tempo spalla della conduttrice e prezzemolino a “Domenica in”. Il fidanzato di Giulia Salemi era stato arruolato nel programma dopo la sua esperienza al “GF Vip”, che ne aveva lanciato definitivamente la carriera sul piccolo schermo. Le ospitate a “Domenica in”, però, si sono col tempo diradate, complice anche una controversa frecciatina lanciata da Pierpaolo alla conduttrice nello studio di “Verissimo”.

Mara Venier mantiene il silenzio dopo la stoccata: provvedimenti in arrivo?

Pierpaolo Pretelli aveva confessato a Silvia Toffanin di aver, a suo dire, sostenuto il ruolo di “botulino” all’interno di “Domenica in”, contribuendo a svecchiarne l’immagine. Mara non aveva reagito nel migliore dei modi, e comprensibilmente aveva rimandato al mittente la provocazione. Anche Stefano De Martino aveva sottolineato lo scivolone di Pierpaolo Pretelli, evidenziando che “Domenica in” non aveva bisogno di nessuna nuova leva per mantenersi in linea coi tempi.

Dopo la pungente affermazione, le porte di RAI sembrano essersi chiuse per Pretelli, che si quindi dedicato alla carriera radiofonica, strutturando al contempo un suo “one-man-show” del tutto inedito. Dopo aver confezionato lo spettacolo, l’ex gieffino ha cominciato ad esibirsi nelle piazze italiane, ricadendo però nella medesima gaffe del recente passato.

Durante un’esibizione a Maratea, Pierpaolo Pretelli avrebbe annunciato dal palco: “Non capisco perché io ho fan dai 60 anni in su… Non so se è la RAI.“. Se possibile, Pretelli ha ultimamente aggravato la sua posizione, dichiarando: “Io suono, vado in discoteca nel weekend… quando vado in console davanti c’è una schiera di over sessanta assatanate!“. La reazione del web non si è fatta attendere: a quanti lo tacciano di ingratitudine nei confronti di Zia Mara, si unisce il coro delle proteste per presunto sessismo. Certamente l’opinabile frase rischia di costargli molto in materia di popolarità, e non fa che allontanarlo sempre più dai portoni di Viale Mazzini. Per ora non è arrivata la replica di Mara Venier, ma monitoreremo accuratamente l’evolversi della vicenda…

The post Mara Venier, lui la tradisce ancora: lo scivolone gli costa carissimo appeared first on Ck12 Giornale.