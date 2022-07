La miglior pizza della Lombardia è dell’under 30 Lorenzo Sirabella: ecco la classifica 50 Top Pizza 2022

C’è anche un Under 30 di Forbes Italia, il campano Lorenzo Sirabella, nella classifica 5O Top Pizza Italia 2022, che ogni anno incorona le migliori pizzerie d’Italia.

Presentata al Teatro Mercadante di Napoli, la guida più influente del mondo della pizza, ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, ha visto sul podio I Masanielli – Francesco Martucci, a Caserta, che si conferma per il quarto anno consecutivo la migliore pizzeria d’Italia.

Al secondo posto della classifica 50 Kalò di Ciro Salvo a Napoli e, a completare il podio, al terzo posto 10 Diego Vitagliano Pizzeria, sempre a Napoli.

La Campania domina la classifica con 30 insegne

Segue in quarta posizione I Tigli a San Bonifacio (VR), al quinto posto Francesco & Salvatore Salvo a Napoli, sesto Seu Pizza Illuminati a Roma, settimo La Notizia 94 a Napoli, ottavo posto per 180g Pizzeria Romana a Roma, al nono Dry Milano a Milano, al decimo la nuova pizzeria casertana Cambia-Menti di Ciccio Vitiello.

La Campania svetta con 30 insegne, al secondo posto il Lazio con 13 insegne, che batte di poco la Lombardia con 12. A seguire Toscana (10), Puglia e Veneto (5), Piemonte e Sardegna (4), Sicilia (3), Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche (2), infine Calabria, Molise, Trentino-Alto Adige e Umbria (1).

Al 9 posto l’under 30 Lorenzo Sirabella

C’è anche l’under 30 Lorenzo Sirabella nella classifica degli indirizzi top italiani. Nato nella patria della pizza, Napoli, ha avuto la fortuna di imparare dai grandi maestri come Enzo Coccia, frequentando corsi di formazione sulla preparazione degli impasti, delle farine e delle farciture. Dal 2018 è al Dry Milano, dove oggi dirige l’intero locale.

“Questo riconoscimento conferma e premia l’impegno di un grande team che ogni giorno lavora per migliorare l’esperienza dei propri ospiti. Sono soddisfatto del grande risultato ottenuto, che ci conferma tra le migliori pizzerie italiane e la miglior pizzeria della Lombardia. La premiazione però non è solo un momento di gratificazione ma anche di condivisione con centinaia di pizzaioli provenienti da tutta Italia, e una grande occasione per incontrare amici e colleghi”, ha detto a Forbes Italia Sirabella.

In questi anni, Lorenzo ha ricevuto diversi riconoscimenti a partire da quello di miglior giovane pizzaiolo dell’anno dalla guida online 50 Top Pizza, 3 Spicchi Gambero Rosso e Miglior pizza chef emergente 2019 al Festival della Gastronomia di Luigi Cremona e Lorenza Vitali.

Le 50 migliori pizzerie d’Italia:

1. I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Campania

2. 50 Kalò – Napoli, Campania

3. 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania

4. I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto

5. Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Campania

6. Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio

7. La Notizia 94 – Napoli, Campania

8. 180g Pizzeria Romana – Roma, Lazio

9. Dry Milano – Milano, Lombardia

10. Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Campania

11. I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Campania

12. Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

13. Qvinto – Roma, Lazio

14. Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania

15. Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Frattamaggiore (NA), Campania

16. ‘O Scugnizzo – Arezzo, Toscana

17. Crosta – Milano, Lombardia

18. Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio

19. Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana

20. La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia

21. Patrick Ricci – Terra, Grani, Esplorazioni – San Mauro Torinese (TO), Piemonte

22. Pizzeria Panetteria Bosco – Tempio Pausania (SS), Sardegna

23. 400 Gradi – Lecce, Puglia

24. Denis – Milano, Lombardia

25. Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE), Campania

26. Enosteria Lipen – Triuggio (MB), Lombardia

27. Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria

28. L’Orso – Messina, Sicilia

29. Sbanco – Roma, Lazio

30. Frumento – Acireale (CT), Sicilia

31. La Braciera – Palermo, Sicilia

32. Fandango – Potenza, Basilicata

33. Il Vecchio e il Mare – Firenze, Toscana

34. Pizzeria Le Parùle – Ercolano (NA), Campania

35. Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana

36. Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (CH), Abruzzo

37. BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria

38. I Borboni Pizzeria – Pontecagnano Faiano (SA), Campania

39. Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Roma, Lazio

40. ‘O Fiore Mio – Faenza (RA), Emilia-Romagna

41. Grigoris – Mestre (VE), Veneto

42. Modus – Milano, Lombardia

43. Pizzeria Gigi Pipa – Este (PD), Veneto

44. Maiori – Cagliari, Sardegna

45. Luppolo & Farina – Latiano (BR), Puglia

46. Antica Friggitoria Masardona Roma – Roma, Lazio

47. Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Campania

48. Pizzeria Chicco – Colle di Val d’Elsa (SI), Toscana

49. Giotto Pizzeria – Bistrot – Firenze, Toscana

50. Guglielmo & Enrico Vuolo – Verona, Veneto

