“Ha i giorni contati”. Sgarbi, profezia terminale: chi sta per sparire dalla politica | Video

Chi parla e continua a (stra) parlare di Agenda Draghi “ha i giorni contati”. Ad assicurarlo è Vittorio Sgarbi, che su Facebook pubblica un breve video girato in un momento di pausa di una cena estiva. Come sempre però, tra una provocazione e l’alta, il critico d’arte, parlamentare e sindaco sa cogliere un punto centrale. Con la “Agenda Draghi” in tanti stanno cercando di nascondere un vuoto politico e programmatico inquietante.

Il tema assai in voga nel centrosinistra. Lo ha rilanciato subito dopo la caduta del premier Mario Draghi lo stesso Enrico Letta, invocando un alleanza di tutti quei partiti (e politici) che si riconoscono nell’europeismo e nell’atlantismo e nelle misure sociali ed economiche del governo uscente. Ancora più convinto e muscolare Carlo Calenda, più implicito il “draghismo” dei ministri Brunetta, Gelmini e Carfagna che si sono dimessi da Forza Italia accusando Silvio Berlusconi di aver fatto cadere Draghi.

Guarda il video di Sgarbi: “Chi parla di agenda Draghi ha i giorni contati”

Sgarbi, nel video, parla a tutti loro ma soprattutto a Matteo Renzi, leader di Italia Viva alla continua ricerca di alleati e di un motivo per sopravvivere politicamente in parlamento. “Sapete perché Renzi e altri parlano dell’agenda di Draghi? – domanda Sgarbi – Perché hanno i giorni contati. Oggi adottano questa agenda, il 25 settembre dovranno trovarne un’altra, dovranno vivere la vita di un’altra persona. Quelli che usano le agende degli altri lo fanno perché nella propria non sanno che c***zo scrivere”.