Ecco perché il pickleball (sport molto simile al padel) è il gioco preferito di Bill Gates

Il miliardario Bill Gates, cofondatore di Microsoft, è “sbalordito” dal fatto che il suo sport preferito, il pickleball, sia diventata la disciplina in più rapida crescita in America. Lo ha dichiarato in un post sul blog dedicato al gioco che ha praticato per più di 50 anni.

Aspetti principali

Il pickleball, che Gates ha descritto come un “mix di tennis, badminton e ping pong”, ha avuto un’impennata di popolarità negli ultimi anni. Ma l’imprenditore ci gioca da tutta la vita.

che Gates ha descritto come un “mix di tennis, badminton e ping pong”, ha avuto un’impennata di popolarità negli ultimi anni. Ma l’imprenditore ci gioca da tutta la vita. Gates ha affermato che la diffusione di questo sport è dovuta in parte al fatto che il gioco è semplice da imparare e da praticare. Ha infatti scritto che tutti, “dai più giovani ai più anziani”, possono giocare con una rete, una racchetta e una palla.

Ma Gates pensa che la parte migliore del pickleball sia il fatto che “è super divertente“, aggiungendo che gioca con amici e familiari almeno una volta alla settimana, più spesso nei mesi estivi.

Il post sul blog include un video con clip e fotografie dell’imprenditore che gioca a pickleball.

Un fatto sorprendente

Gates ha un legame personale con questo sport. Il gioco fu inventato nell’estate del 1965 da tre vicini di casa dello stato di Washington i cui figli si lamentavano della noia, tali Joel Pritchard (un legislatore statale che in seguito fu eletto vicegovernatore di Washington), Barney McCallum e Bill Bell.

Il padre di Gates, Bill Sr., era amico dei tre uomini. E alla fine degli anni ’60 costruì un campo da pickleball nella casa della famiglia Gates a Seattle. In un’intervista del 2018 alla CNBC, l’allora moglie di Bill Gates, Melinda French Gates, dichiarò che lei e Bill “giocano a un gioco folle chiamato pickleball” nel tempo libero, e che Bill le ha insegnato la disciplina poco dopo la loro frequentazione.

Valutazioni di Forbes

Secondo le stime di Forbes, Bill Gates ha un patrimonio di 103,9 miliardi di dollari, che lo rende la quinta persona più ricca del mondo, mentre quello di Melinda French Gates ammonta a 5,6 miliardi di dollari.

Sullo sfondo

Con radici nel Pacifico nord-occidentale, il pickleball è stato praticato per decenni soprattutto nell’area di Seattle. La sua popolarità è cresciuta lentamente prima di esplodere durante il periodo Covid-19, in parte per la possibilità di giocare su campi improvvisati nei vialetti e sui marciapiedi.

Tuttavia, la disciplina ha continuato a guadagnare terreno anche dopo la fine della pandemia. A febbraio, per il secondo anno consecutiv, la Sports and Fitness Industry Association ha nominato il pickleball lo sport in più rapida crescita del Paese. Il gruppo ha rilevato che il pickleball conta 48,8 milioni di giocatori a livello nazionale, con un aumento di quasi il 40% rispetto a due anni fa.

