Destino incredibile dopo il GF Vip: “È al reparto macelleria!” [VIDEO]

L’ex star del GF Vip viene beccata in un contesto davvero curioso: ora lavora anche nei discount.

Non tutti i protagonisti del “GF Vip” serbano avanzamenti di carriera televisiva dopo l’esperienza nel reality. A differenza di Soleil Sorge, Giulia Salemi, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, infatti, alcuni di essi devono reinventarsi una carriera alternativa rispetto al piccolo schermo.

Nella ultime ore molti utenti hanno beccato un’ex vippona in un contesto del tutto inaspettato, e la sua presenza in un noto discount ha suscitato parecchia ilarità nel web: scopriamo di chi si tratta.

Jo Squillo aizza il web: dopo il GF Vip, la sfilata all’Eurospin

La showgirl e cantante Jo Squillo ha partecipato alla sesta edizione del “GF Vip”, qualificandosi come una concorrente tosta e sempre in prima linea per i diritti umani. Rimane infatti iconica la sua richiesta di giustizia per Chico Forti, nonché la presa di posizione per le donne musulmane costrette ad indossare il burqa. I suoi esordi in campo musicale hanno segnato la storia della musica leggera in salsa tricolore. “Siamo donne” rappresenta infatti una delle hit che hanno segnato gli anni ’90, performata in coppia con la bellissima

Sabrina Salerno.

Dopo alcune esperienze nelle vesti di attrice, in cui ha collaborato sotto la supervisione di registi del calibro di Pier Francesco Pingitore, Jo Squillo approda anche alla conduzione, affiancando Paolo Bonolis, e partecipando inoltre alla kermesse di Sanremo. Successivamente approdata all’attivismo per i diritti delle donne, ha in parallelo portato avanti progetti discografici, reggendo inoltre il timone di diversi eventi musicali. Ha figurato anche come concorrente in alcuni reality televisivi, come “La Fattoria” nel 2005, “L’Isola dei Famosi” nel 2019, e infine il “GF Vip” nel 2021.

Negli ultimi giorni Jo Squillo è stata avvistata in un punto “Eurospin”, mentre presentava una sfilata di abbigliamento, intimo incluso, davanti ad una folla divertita. I video, ormai virali in rete, la vedono presentare i modelli in scaletta davanti al reparto macelleria del punto vendita, e i commenti esilaranti degli utenti sanciscono il contraccolpo mediatico dell’intera operazione.

L’operazione pubblicitaria ha sicuramente riscosso ampio eco mediatico: ennesimo successo per la showgirl? Al pubblico l’ardua sentenza…

The post Destino incredibile dopo il GF Vip: “È al reparto macelleria!” [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.