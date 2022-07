Che Dio ci Aiuti, notizia tremenda | “Non ce l’abbiamo fatta”: se n’è andata

Brutto colpo per il cast di Che Dio ci Aiuti. Il dolore è forte e lo sconcerto infinito: l’annuncio lascia tutti senza parole

È una delle serie tv Rai più amate e oggi, giunta alla sua sesta edizione, si presta a vivere grandi cambiamenti. Che Dio ci Aiuti è infatti centrata su un convento di suore, guidato da Suor Costanza (Valeria Fabrizi) e Suor Angela (Elena Sofia Ricci) che ospita diverse ragazze e ragazzi con vite un po’ complicate.

Nelle ultime ore, però, una delle protagoniste del cast della serie tv Lux Vide ha dovuto annunciare il più triste degli eventi. Le sue parole non lasciano spazio ai dubbi: è una perdita su tutti i fronti.

Che Dio ci Aiuti, Elena Sofia Ricci è distrutta

L’attrice ha vestito per sei edizioni i panni di Suor Angela, una sorella del tutto atipica. La donna, infatti, ha nel suo passato una adolescenza e una giovinezza del tutto controcorrente e ribelle: ha addirittura passato una notte in carcere. Elena Sofia Ricci, con la sua Suor Angela, riesce però anche a consolare ed aiutare tantissimi giovani in difficoltà, che nel suo convento trovano pace e realizzazione.

La protagonista di Che Dio ci Aiuti, però, sta vivendo ore molto difficili. Sui propri social network, infatti, ha annunciato la morte di Carla Cassola, attrice e doppiatrice siciliana. La Ricci ha condiviso alcune fotografie scattate insieme alla Cassola e le ha dedicato parole commosse. “Ciao Carla. Non ce l’abbiamo fatta a farlo insieme questo tuo ultimo spettacolo, ma grazie per tutto quello che ci hai insegnato ancora in questi mesi“.

Elena Sofia Ricci e Carla Cassola, scomparsa per malattia a settantacinque anni, avevano infatti in programma di fare insieme uno spettacolo. La vita se l’è però portata via troppo presto e ad alla protagonista di Che Dio ci Aiuti sono rimasti solo i ricordi. “Spero di portare con me anche solo un centesimo della tua forza” scrive l’attrice sui social. Carla Cassola era nata a Taormina nel 1947 e aveva recitato in moltissimi film, come “Demonia“, “La casa nel tempo” e “L’Urlo“, di Tinto Brass.

Più recentemente, Carla Cassola si era fatta amare in “Rocco Schiavone” e “Il Maresciallo Rocca“, continuando sempre la sua attività di doppiatrice che le è valsa anche un Nastro d’Argento. Lo vinse, infatti, per il miglior doppiaggio femminile grazie al personaggio di Tilda Swinton in “Orlando“.

