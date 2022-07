Amici, dietro le quinte choc | “Mi ha bloccato sui social”: è scontro aperto

Incredibile rivelazione quella fatta da uno dei volti principali di Amici di Maria de Filippi. Ormai è tutto chiaro: non si sopportano

Il talent show di Maria de Filippi ha fatto emergere, nel corso degli anni, tantissimi nuovi artisti. Si pensi solo ad Emma Marrone e Alessandra Amoroso: la scena pop attuale è dominata da artisti nati grazie ad Amici. Il programma, però, ha consentito anche a personaggi già noti nel mondo dello spettacolo di rilanciarsi in nuove vesti, come Raimondo Todaro o Lorella Cuccarini.

Dietro ai sorrisi e alla benevolenza che tutti mostrano durante le puntate, però, si celano storie ben più intricate. Nelle ultime ore, una professoressa di Amici ha ammesso una litigata epocale con una collega: è rimasta senza parole.

Amici, Lorella Cuccarini parla di Heather Parisi

Lorella Cuccarini si sta godendo l’estate in vista della nuova edizione di Amici, che la vedrà di nuovo tra i professori di canto di fianco a Rudy Zerbi e Arisa. A lasciare il gruppo è Anna Pettinelli, che però sui social si mostra serena del cambio di rotta. Tra i professori di ballo, invece, Veronica Peparini se ne va e lascia il posto a Emanuel Lo, volto già noto al talent.

Nel corso di un’intervista per La Nuova Sardegna, la showgirl ha raccontato molto di sé e della propria carriera, tra impegni attuali e vecchi ricordi. In particolare, ha voluto parlare del programma Nemicamatissima del 2016, condotto insieme a Heather Parisi. Le due, molto diverse, “combattono” tra di loro sin da quando sono giovani: erano due galli in un pollaio, due talenti estremi e due bellezze mozzafiato nella stessa epoca. Per Lorella, però, lavorare con la Parisi è stato stimolante e, nonostante qualche incomprensione, conclude che il lavoro era stato gratificante.

Non dello stesso parere la showgirl americana, la quale appena finito lo show ha parlato di “desideri di Lorella accontentati“, a differenza di sogni suoi, mai realizzati dagli autori. Secondo la coach di Amici, ciò che è successo è stato del tutto inaspettato: “Quanto è successo dopo ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno avrebbe immaginato quella polemica” ha ammesso. Secondo Lorella Cuccarini, infatti, Heather Parisi l’ha anche bloccata da tutti i social.

Oggi, Lorella Cuccarini si dice rinata grazie ad Amici e a Maria de Filippi. Chissà se la ormai ex collega Heather Parisi vorrà replicare alle parole della coach di canto di Amici o se, invece, lascerà che tutto cada nel dimenticatoio.

The post Amici, dietro le quinte choc | “Mi ha bloccato sui social”: è scontro aperto appeared first on Ck12 Giornale.