Test Logica | Anche se li conti fino 9, la mente inganna: c’è un errore clamoroso

Tutti sanno contare da 1 a 9 eppure in questi numeri c’è un errore clamoroso. Risolvi il test logica in 5 secondi.

Se non ti sei mai imbattuto in questo test logica e non hai idea di come risolverlo, non sbirciare soluzioni in giro, perchè sarà ancora più divertente provare a risolvere.

Puoi sfidare amici e parenti e chiamarli attorno a te, per vedere chi per primo riuscirà ad indovinare in 5 secondi. Anche se il tempo è limitato, puoi farcela se sei un fenomeno. Dovrai utilizzare la tua abilità di ragionare per logica e potrai risolvere in un battibaleno.

Il mondo dei numeri è bellissimo ma può essere misterioso per qualcuno. Questi indovinelli sono interessanti per tutti per dimostrare il proprio quoziente intellettivo. Molte persone fin da bambini dimostrano di poter fare i calcoli matematici a mente in un batter d’occhio. Altre invece sono in grado di memorizzare poesie lunghissime in breve tempo. Qui non dovrai fare altro che concentrarti e osservare la figura in alto. Sei pronto?

Iniziamo! Nella scala di numeri da 1 a 9 che vedi, c’è un errore clamoroso lo vedi?

La soluzione del test di logica

Ora scopriamo insieme se hai dato la risposta corretta ma prima analizziamo i dati che avevi a disposizione. Nella figura è rappresentata una fila di numeri da 1 a 9. Sai contare fino a 9? Ovviamente sì, eppure c’è un grande errore, lo hai trovato?

Se ti sei concentrato esclusivamente sui numeri hai fatto un grande errore, perché ciò che dovevi osservare attentamente era il colore di essi. Si tratta infatti di una scala cromatica che però è sbagliata. Seguendo la giusta scala di colori infatti la lista di numeri dovrebbe essere: 1 2 3 4 5 8 7 6 9. Il colore verde infatti va di seguito all’azzurro.

Sei caduto in trappola o ce l’hai fatta a risolvere? Se hai trovato la soluzione, non ti sei fatto ingannare dalle trappole e la tua mente è arrivata dritta dritta a concentrarsi sui colori dei numeri. Complimenti! Se invece non ce l’hai fatta, non temere. Potrai allenarti ancora con altri test e indovinelli per migliorare le tue abilità mentali.

