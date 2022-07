Simona Ventura | “Ha fatto male ai figli!”: rissa violentissima, sconvolse la tv [VIDEO]

La conduttrice Simona Ventura resterà negli annali della TV per una bagarre incendiaria in diretta televisiva: scopriamo in che occasione.

Le pagine della televisione italiana sono spesso condite da perle trash e da cat-fight in diretta sulle principali emittenti. Alcune risse finiscono scolpite nell’immaginario collettivo, rivelando involontariamente la vera natura dei principali conduttori e opinionisti.

L’esperta mattatrice Simona Ventura è reduce da una storica lite in diretta con il collega Alfonso Signorini. Lo scontro è avvenuto sotto gli occhi attoniti di Alessia Marcuzzi e Mara Venier: andiamo a rispolverare lo storico momento a “L’Isola dei Famosi”…

Simona Ventura demolisce Alfonso Signorini, pubblico compatto al suo fianco

Autorevole e poliedrica figura di RAI e Mediaset, Simona Ventura vanta una lunga carriera televisiva, iniziata nel programma del 1988 “Domani sposi”. In seguito è approdata a scenari ben più fastosi, come il palco dell’Ariston nel 2004, una lunga maratona a “Quelli che il calcio” su RAI 2, e inevitabilmente anche i format: “Isola dei Famosi” e “Temptation Island”.

Nel 2016 Simona Ventura ha accettato l’ingaggio come concorrente nel cast de “L’Isola”, al tempo condotto da una brillante Alessia Marcuzzi. Le poltroncine degli opinionisti erano occupate da Mara Venier e dal giornalista Alfonso Signorini, direttore del settimanale “Chi”. Simona Ventura, reduce dal divorzio dall’ex stella del calcio Stefano Bettarini, aveva ringraziato in diretta dall’Honduras il nuovo compagno.

Egli si sarebbe infatti preso cura assidua dei figli della showgirl, permettendole di partecipare al format televisivo. Le sue parole avevano scatenato la reazione infuocata di Bettarini, che proprio a “Chi” aveva rilasciato un’intervista senza filtri. Simona Ventura, venuta a conoscenza della mossa del giornalista, lo aveva condannato nello studio di Alessia Marcuzzi, rimproverandogli il mancato diritto di replica.

“Sei stato lo strumento del dolore che un padre ha dato ai suoi figli!“: ha prontamente attaccato la showgirl. E ancora, in riferimento all’ex compagno: “Ha fatto del male ai figli, io non c’ero, io non potevo difenderli!“. Ha poi rammentato ad Alfonso Signorini che, in quanto egli figlio innamorato della madre ormai deceduta, avrebbe dovuto evitare di infierire in una situazione familiare assai spinosa.

quando simona ventura fece quasi piangere alfonso signorini in diretta all’isola dei famosi⚰⚰⚰#gfvip #tzvip pic.twitter.com/3gB8VS9jSj — ira🐉 (@iraeffect) February 5, 2021

I rapporti tra i due conduttori si sono in seguito appianati, complice una nuova copertina di “Chi” dedicata stavolta alla rinascita di Simona. La lite, però, rimarrà nella storia della TV italiana ancora per molto tempo…

