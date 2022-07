Prosegue a ritmo serrato la raccolta fondi per le Associazioni del territorio lanciata dagli imprenditori Simone Molinari e Michael Rothling

Prosegue a ritmo serrato sul romantico percorso tracciato dai

giocattoli, la campagna di solidarietà per la Croce Verde e la Misericordia

di Forte dei Marmi lanciata dagli imprenditori Michael Rothling e Simone

Molinari che si concluderà a fine settembre con la consegna della

raccolta fondi. Intanto nei giorni scorsi il re delle bambole e

inventore del progetto “Monopoly”– “Un giorno a Forte dei Marmi” ha donato

alcune scatole gioco e una miriade di Nena, la bambola ufficiale del

Forte, alla Croce Verde come ulteriore canale per mettere insieme

risorse per sostenere le proprie attività nel campo socio-assistenziale .

Nena è disponibile anche al charity shop gestito dall’Auser Verde

Soccorso Argento in via Spinetti _ in collaborazione con l’assessorato

al sociale _ sempre per dare un aiuto alle realtà di volontariato.

Un’azione ad ampio raggio che sta mobilitando tutti gli sponsor presenti

nel Monopoly: nei giorni scorsi,infatti, sono state raccolte donazioni in

occasione di un cocktail che si è tenuto alla boutique Aspesi e alla

presentazione della special edition del Monopoly e della bambola Nena

mascotte del bagno La Fenice all’aperitivo al tramonto allo stabilimento

balneare.

Tutti gli eventi organizzati come il prossimo che si terrà all’agenzia

“Roma real estate advisor” il 5 agosto alle 19.00 sono creati per favorire

la connection tra vip e imprenditori locali tra cui Molinari Simone,

titolare di www.ilsognobellagio.it, per l’ esponenziale visibilità che

il gioco “Monopoly” sta dando a tutti.

“Sono davvero felice dice Michael Rothling di aver lanciato non solo

un divertente gioco che racconta il paese, ma sono riuscito con i vari eventi a dare visibilità e facilitare il dialogo tra le realtà di zona.

Ad esempio al bagno Felice 1 è nata una rete di contatti insieme al mio

event manager Andrea Lima che porta sul mare ogni venerdì più di 300

persone. Questo per il paese è molto importante: creare occasioni di

aggregazione tra giovani e non disperdere una risorsa così importante

per il nostro turismo.”