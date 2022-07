Oroscopo Paolo Fox del 27 luglio: amore e lavoro al top questo mercoledì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Libera la tua natura artistica oggi, Ariete. Aggiungi un tocco di creatività a qualsiasi progetto, situazione o persona che incontri. Lascia che il tuo mondo fantastico si estenda a ogni aspetto del tuo essere e mantieni una mente aperta a nuove idee e metodi. Incorpora i valori tradizionali in nuovi concetti. Il nuovo e il vecchio metodo possono sembrare incompatibili all’inizio, ma è la tua sfida farli funzionare insieme. Dicono che “il male di molti, la consolazione è”. Forse è per questo che, anche quando ci riusciamo più volte di quante falliamo, c’è sempre qualcuno disposto a ricordarci i nostri errori, non importa quanto piccoli. Tuttavia, oggi non ci sono dubbi. Quando fai la tua mossa, devi farlo in sicurezza. Quindi fai attenzione ai consigli che ascolti. Quella voce ti parla ancora dal profondo della tua mente? Ascoltala. Se “sai” che è necessario apportare modifiche, fallo. Il vero segno di grandezza è poter andare in giro senza cambiare rotta.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Non scommettere le tue risorse, Toro. Prendi la strada più sicura. C’è una grande quantità di energia là fuori che ti incoraggia ad agire, ma fai attenzione ad adottare un atteggiamento troppo testardo. Questo riuscirà solo ad alienarti dalle stesse persone su cui fai affidamento per il supporto. Mantieni un equilibrio forte e sano tra vecchio e nuovo. Cerca di essere più aperto al cambiamento e, in ogni caso, adotta un atteggiamento più flessibile. Nella vita di ogni individuo ci sono persone a cui piace e persone a cui non piace. Come regola generale, quando siamo con un’altra persona non siamo particolarmente interessati a comunicare i nostri sentimenti negativi. È più facile nascondere la nostra disapprovazione che nascondere il nostro fervore. Ma quando proviamo vero affetto per qualcuno, facciamo fatica a mantenerlo segreto. Nel caso in cui ora provi una strana freddezza tra te e una certa persona, cosa potrebbe suggerire questo? In questi giorni di luna nuova, è possibile che una relazione apparentemente “fredda” diventi calda.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Metti le cose allo scoperto oggi, Gemelli. Se qualcuno sembra insultarti, chiamalo. Lasciare che le cose marciscano dentro distrugge solo la tua autostima. Rischieresti anche di perdere il rispetto degli altri. Questa potrebbe benissimo essere una situazione in cui tutti tranne te vedono la verità. Cerca di non lasciare che ciò accada. Sii audace e assertivo e non lasciare che gli altri ti prendano il sopravvento sugli occhi. Da qualche parte, negli angoli più remoti dell’oceano, c’è un marinaio solitario al timone della sua nave. Scoppia un temporale. La radio è andata in mare ore fa. La tecnologia moderna ha smesso di funzionare. Tutto ciò che gli resta è una bussola triste e solitaria. Fortunatamente, questo è tutto ciò di cui hai bisogno per tracciare una rotta verso un terreno solido. Oggi puoi ignorare qualsiasi decorazione superflua. Il legame del tuo sovrano con Marte ti dà sicurezza per resistere a qualsiasi turbolenza. Le cose possono sembrare difficili, ma hai l’esperienza e le competenze necessarie per raggiungere la tua destinazione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Attenersi al provato e vero oggi, Cancro. Non aver paura di apportare modifiche all’ultimo minuto al piano. Fai i complimenti agli altri quando fanno qualcosa di buono e mostra apprezzamento per le loro qualità positive. Guadagnerai il loro rispetto. Celebra le piccole cose della vita e apprezza tutto ciò che hai, fisicamente ed emotivamente. Lascia che le altre persone condividano il tuo spirito caloroso e generoso. Siamo nei giorni di New Moon, in cui il tuo pianeta dominante scompare quasi completamente dal cielo notturno. È un momento potente per te, anche se non è privo di sfide. Vediamo che stai combattendo con emozioni che preferiresti non affrontare. Sei molto sensibile ed è impossibile per te nascondere i tuoi sentimenti. O controllali. Per quanto strano possa sembrare, la cosa più pratica è trattarli come intrusi. Se ti opponi a loro e chiarisci che non sono i benvenuti, puoi farli andare via. Potresti anche trovare punti di interesse con cui lavorare.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sei troppo buono e generoso, giusto? Vedete, con il vantaggio di sapere come sono andate le cose, che pur guidate dall’istinto, le vostre azioni hanno portato a risultati positivi. Il tuo modo intuitivo di pensare alle cose dà frutti nei giorni di luna nuova. Non è irresponsabile (come alcuni sembrano pensare) che tu non voglia lasciarti trasportare da una situazione drammatica. Aggiungerete solo benzina al fuoco. Fai bene a fare un passo indietro e concentrare la tua attenzione su qualcos’altro che sembra meno “importante”. Qualcuno che non fa così tanto rumore ha bisogno del tuo aiuto.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Dove saremmo senza l’intelletto? Come sarebbe il nostro mondo se vivessimo puramente e semplicemente sull’istinto, l’intuizione e l’impulso? Per quanto eccitante possa sembrare, abbiamo bisogno di un pensiero di qualità con cui creare i sistemi che ci guidano. Ci sono persone così incasinate da un sistema educativo che non sempre riesce a promuovere una mentalità innovativa, da fingere stupidità e stare alla larga dalle questioni intellettuali. Sei un nativo Vergine intelligente. Questi giorni di luna nuova ti forniranno un’esperienza che ti mostrerà che sei ancora più intelligente di quanto pensi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – È possibile catalogare tutto nella vita relegandola in bianco o nero, nel bene o nel male? Sono tutte cose su una scala mobile? E questo metodo di calcolo può essere applicato anche agli esseri umani? La cosa negativa del bene e del male è che sono intrecciati e, come un mucchio di fili, sono aggrovigliati l’uno con l’altro ed è difficile sapere quale sia quale. Durante questi giorni di Luna Nuova potrai scoprire cosa pensi di una situazione complessa. Non sei sicuro di quanto lontano vuoi e hai bisogno di essere coinvolto. Puoi trovare una tranquilla via di mezzo tra gli estremi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Alcune persone lasciano che le loro fantasie li intrattengano, ma tu fai il contrario. Ti diverti con il tuo. Li accogli nel tuo mondo e dai loro da mangiare. Speranze e sogni sono una parte così vitale della tua realtà che hai maggiori possibilità della maggior parte di noi di realizzarli. Ma concentrandoti su una fantasia, aggiungi un po’ più di pressione al tuo mondo frenetico. Se vuoi che la tua vita sia meno stressante, in questi giorni di Luna Nuova ricorda che i sogni ci sono per alzare il morale, non per diventare obblighi che devono essere adempiuti.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – I nostri principi non sono solo importanti, sono essenziali. Ci aiutano a conoscere il mondo che ci circonda e il nostro rapporto con esso. Tuttavia, dobbiamo essere cauti nel fidarci troppo di loro. Sebbene ci aspettiamo che le nostre opinioni etiche siano basate sull’esperienza e sulla riflessione, dobbiamo bilanciarle con le nostre risposte emotive e istintive, che sono al di là della nostra comprensione intellettuale. A volte questi sono molto più rilevanti. Durante questi giorni di luna nuova, hai buone ragioni per permettere al tuo cuore di governare la tua testa.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – “Niente accade per caso”. Almeno questo è ciò che pensano alcune persone. Ma che dire delle disavventure della vita? Quando versi il latte macchiato sulla tastiera del computer, fa parte del piano cosmico? Quando le persone dicono l’osservazione di cui sopra, cosa significano veramente è che, guardandolo dalla prospettiva del tempo, possiamo sempre trovare una ragione o uno scopo per tutto ciò che accade nella nostra vita. Comunque, è un argomento teorico. Volutamente o per caso, in questi giorni di luna nuova qualcosa sta accadendo sorprendente che farà più bene che male.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Solo perché non credi nei miracoli non significa che non credi nel potere del pensiero positivo. C’è molto spazio nel tuo cuore per la speranza. E, come l’Acquario irrequieto che sei, ami riconoscere che c’è molto nel nostro universo che noi esseri umani non comprendiamo. Preferiresti tenere gli occhi aperti e prenderti cura di ciò che sta realmente accadendo piuttosto che sederti e aspettare l’intervento divino. Il che ha senso. Tuttavia, fai un po’ di spazio per l’aiuto celeste oggi. È a tua disposizione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Alcune persone sono molto sicure di se stesse. A loro piace il suono della loro voce e sono bravi a difendersi. Ma se scaviamo un po’ vediamo che, dietro le vanterie, non c’è molto a sostenerli. Sono persone che credono che, solo perché le sono venute in mente, le loro idee siano le migliori. Non devo dirti chi sono. Ma devo ricordarti che sei più sottile e sensibile di loro. Se hai una buona idea e ne sei sicuro, è perché è davvero una buona idea. Questi giorni di luna nuova ti portano la convinzione necessaria per dire quello che pensi.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Paolo Fox del 27 luglio: amore e lavoro al top questo mercoledì scritto su Oroscopo Più da Redazione.