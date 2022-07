ROMA (ITALPRESS) – “Letta chiamerà anche me nel campo largo? Non lo so, e sinceramente mi sembra l’ultimo dei problemi”. Così a Zona bianca su Retequattro il leader di Italia viva Matteo Renzi. “Tutti pensano alle alleanze per capire come si piazzano sulla sedia e non come si risolvono i problemi. A me – aggiunge Renzi – le alleanze non interessano. Posso anche andare da solo”. (ITALPRESS).

Photo credits: http://www.agenziafotogramma.it