Amici22, incredibile nuovo arrivo | Il vincitore di X-Factor confessa: “Ci lavoro da mesi”

Nella squadra di Amici22 sta per arrivare anche un grandissimo nome della musica italiana. Il vincitore di X-Factor lo ammette: è tutto vero

La prossima edizione di Amici di Maria de Filippi sembra pronta a tornare con tutta una serie di incredibili novità. Ormai si conoscono i due grandi addii, da alcuni attesi e da altri totalmente inaspettati: Veronica Peparini ed Anna Pettinelli. Dopo ventidue anni, infatti, anche il talent show di Canale5 ha sentito il bisogno di rinnovarsi nella sua profondità.

Nelle ultime ore, però, si sono rivelate anche altre importanti novità, non legate solo ed esclusivamente al team di professori. Ad Amici22, infatti, ci sarà anche un grandissimo cantante italiano, vincitore di X-Factor: ecco di chi si tratta.

Amici22, Michele Bravi lo ammette

Vincitore di X-Factor nel 2013, Michele Bravi da quel momento non si è più fermato. Nella sua breve carriera, fino ad oggi ha già partecipato a diversi Festival di Sanremo e ha conquistato grandissimi risultati con i suoi album. Il suo stile delicato e leggero, ma mai superficiale, ha fatto breccia nel cuore di tantissimi ascoltatori, che sono suoi fan fedelissimi e che ne sostengono quotidianamente il talento.

Il 22 novembre del 2018, Michele Bravi a Milano è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso vita una motociclista. Al di là dei procedimenti giudiziari, per l’artista quell’evento è stato traumatico: da quell’evento, si è calato in un silenzio che è durato circa per un anno. Il 18 febbraio 2020 ha infatti annunciato l’uscita del suo nuovo album, La Geografia del Buio, spostata poi di un anno a causa della pandemia. Più volte ha parlato di ciò che ha vissuto e, con la profondità che lo contraddistingue, ha anche raccontato come il dolore non vada superato, ma attraversato.

Con il passare del tempo, però, Michele Bravi è riuscito a ricostruire la propria quotidianità ed è tornato sulla cresta dell’onda del successo. Come da lui stesso più volte raccontato, una delle persone che più l’ha aiutato è stata Maria de Filippi per l’invito ad andare ad Amici a cantare e null’altro. Oggi, quindi, sembra che Michele Bravi voglia ripagarla della delicatezza mostrata: come da lui ammesso su Instagram, farà parte del cast di Amici22.

Ancora è ignoto il ruolo in cui si calerà ma, probabilmente, sarà a stretto contatto con i ragazzi come coach artistico e vocale. Un’occasione incredibile per lui, che si lancia anche nella carriera televisiva: non ci resta che attendere per scoprire in che vesti lo vedremo.

