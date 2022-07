alfonso-signorini-incredulo,-travolto-dalla-commozione:-un-gesto-indimenticabile-[video]

Emozione immensa per il conduttore Alfonso Signorini: hanno scelto proprio lui per il lieto evento.

Per lavoro ed inclinazione, il conduttore di Mediaset Alfonso Signorini è costantemente al centro dei rumors nazionali. Dirige infatti il settimanale scandalistico e di attualità “Chi”, offrendo ai lettori spaccati di approfondimento nelle vite dei più eminenti personaggi italiani.

Da non sottovalutare anche il suo ruolo nella conduzione del “GF Vip”: Signorini avrebbe infatti un compito centrale nella scelta del cast da arruolare nel format. Lui stesso sta attualmente seminando indizi per la stagione a venire, e ha visto sorgere molte dinamiche durante i lunghi anni al timone del reality. Sono infatti sorte numerose coppie all’interno del “GF Vip”, e una di esse in particolare lo ha investito di un titolo molto significativo.

Alfonso Signorini diventa padrino: ecco tutti i dettagli dell’evento

Da Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli, passando anche da Lulù Selassiè con Manuel Bortuzzo, il conduttore ha testimoniato la nascita di bollenti relazioni a favor di telecamera. Anche Clizia Icorvaia ha sancito pubblicamente il suo legame con Massimo Ciavarro durante l’esperienza televisiva, coronando poi la relazione al di fuori del contesto di Mediaset. La coppia ha infatti dato alla luce durante lo scorso inverno il piccolo Gabriele, che ad oggi compie 5 mesi di età.

I due novelli genitori hanno scelto proprio Alfonso Signorini nel ruolo di padrino del piccolo, e il conduttore, emozionatissimo, ha presenziato all’evento tra sorrisi e sguardi commossi. La cerimonia ha avuto luogo ad Agrigento, luogo di nascita del bebè, precisamente all’interno della Cattedrale di San Gerlando. In seguito la coppia ha proseguito la festa con gli invitati al Lounge Beach Scala dei Turchi, inaugurando un party scatenato sulla spiaggia. Ecco le prime immagini del battesimo di Gabriele, tenuto in braccio da un inedito Alfonso Signorini:

Alfonso Signorini battezza Gabriele il figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia pic.twitter.com/2vIew6S9zm — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) July 26, 2022

Non abbiamo dubbi che il conduttore riserverà sempre uno sguardo privilegiato al suo pupillo, seguendone con attenzione le tappe evolutive. Ci accodiamo alla lista di felicitazioni per la neo-famiglia, augurando loro tutta la felicità del mondo!

