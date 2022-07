viaggio-tra-le-pmi-italiane:-elite-fa-tappa-in-veneto-per-raccontare-la-nutraceutica-made-in-italy-di-labomar

Il 19 luglio è partito da Istrana (Treviso) il primo evento per celebrare i 10 anni di Elite, ecosistema per la crescita di Borsa Italiana, che supporta le piccole e medie imprese a strutturare il proprio sviluppo e accedere ai mercati dei capitali, privati e pubblici.

Le società Elite in Italia coprono tutte le regioni. Solo nel Veneto sono 126, con un fatturato aggregato di 11 miliardi di euro, in rappresentanza di 24 settori e dando lavoro a 42.500 dipendenti totali.

“Siamo felici di partire dal Veneto per celebrare il nostro decennale sul territorio e di farlo con Labomar, eccellenza della nutraceutica made in Italy”, ha detto Marta Testi, amministratore delegato Elite, gruppo Euronext. “È anche questa la modalità con cui supportiamo i nostri clienti nel lungo termine, democratizzando il concetto di Borsa e mercato dei capitali e creando iniziative visibili e di prossimità. Il Veneto è da sempre una regione rilevante caratterizzata da realtà imprenditoriali di alto profilo che abbiamo l’ambizione di coinvolgere per accelerarne i percorsi di crescita”.

“Il nostro rapporto con Elite nasce di fatto poco dopo la nascita stessa del network”, ha aggiunto Walter Bertin, fondatore e amministratore delegato di Labomar. “Eravamo tra le prime 100 aziende italiane a farvi parte. Il percorso, intrapreso perché sentivamo la necessità di allargare i nostri orizzonti, per rafforzarci e crescere, ci ha permesso anche di aumentare il nostro bagaglio di competenze manageriali, approcciandoci poi con successo al mercato dei capitali, avvenuto nell’ottobre 2020″.

L’evento, che ha visto la partecipazioni di imprenditori e partner tra cui VeNetWork, Alvarium Investments, Studio ST, Latteria Montello (NonnoNanni), Genagricola, Cattel, Prosystem Italia, è iniziato con un racconto della storia e del percorso di crescita di Labomar in Elite. È poi proseguito con la visita in produzione, per dare forma all’identità dell’azienda e conoscere da vicino i processi che, nel corso del tempo, l’hanno portata a raggiungere importanti traguardi.

L’articolo Viaggio tra le pmi italiane: Elite fa tappa in Veneto per raccontare la nutraceutica made in Italy di Labomar è tratto da Forbes Italia.