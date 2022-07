Shock per Al Bano e Romina, la figlia è irriconoscibile: “Ma in che condizioni è?” [VIDEO]

Sorpresa sconvolgente per Al Bano e Romina: la trasformazione della figlia lascia tutti senza fiato.

La coppia d’oro composta da Al Bano e Romina resta scolpita nella storia della musica leggera anche dopo la chiacchieratissima separazione. Il cantante si è in seguito legato alla soubrette Loredana Lecciso, dando adito a ripetuti tira e molla nella relazione.

Nonostante la storica coppia abbia ufficializzato la separazione verso la fine degli anni ’90, i due performer si sono dedicati ai figli Ylenia, Yari Marco, Cristel e Romina Jolanda junior. Mentre la prima di essi verrà ritenuta dispersa negli States in seguito a vicissitudini fumose e controverse, la piccola di famiglia si è lanciata nella carriera televisiva. Rientra infatti nella rosa degli “affetti stabili” nel programma targato RAI “Oggi è un altro giorno”. Un video da poco apparso in rete la mostra però in vesti irriconoscibili: scopriamo cos’è accaduto.

La figlia di Al Bano e Romina sdrammatizza sulla vita da single: trasformazione senza precedenti

Romina Carrisi-Power, classe 1987, porta sulle spalle momenti di forte carico emozionale. Dopo lo shock per la scomparsa della sorella nel gennaio del 1994, la giovane figlia d’arte ha attraversato trascorsi turbolenti. Dopo il battesimo del fuoco in TV, Romina sembra essersi stabilizzata, e avrebbe anche trovato l’amore.

Sarebbe infatti coinvolta in una relazione con un uomo molto più grande di lei, la cui identità, però, non è chiara. Secondo alcuni indiscrezioni praticherebbe la professione medica; secondo altre fonti sarebbe addirittura dietro alle quinte di “Oggi è un altro giorno”. L’unica certezza sembra risiedere nel suo status sentimentale, che la vedrebbe attualmente felicemente fidanzata.

Ciò nonostante, Romina ha recentemente pubblicato un video su Instagram in cui condivide con i follower gli stereotipi della vita da single, e appare conciata in pieno stile “Desperate housewife”. Il video goliardico è già virale in rete, e mostra Romina in una veste del tutto nuova, anche agli occhi dei genitori:

ma romina carrisi in che condizioni è ?? 😂😂😂 pic.twitter.com/KYNAI3pxzH — hiitskate (@Gossip14378601) July 24, 2022

Il divertente video sottolinea il suo temperamento autoironico e predisposto alle burle, e mostra un nuovo lato dell’opinionista regolarmente al fianco di Serena Bortone. Arriveranno nuovi video goliardici?

