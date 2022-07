“se-mi-chiamasse-lo-farei”:-edoardo-tavassi-esce-allo-scoperto,-mette-in-crisi-il-conduttore

L’ex naufrago Edoardo Tavassi rompe il silenzio sul proprio futuro in televisione e si candida come concorrente di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.

Senza dubbio Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti più in vista nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Spavaldo e con la battuta pronta, era dato in questi giorni come concorrente in tantissimi programmi televisivi. Ma adesso è lui che fa chiarezza lanciando la propria autocandidaura.

Il fratello di Guendalina Tavassi ha creato una coppia perfetta con la sorella. Sulle spiagge selvagge dell’Honduras i due hanno saputo farsi valere, acquistando grandissima notorietà. Edoardo ha tenuto banco con i sui flirt e la grande amicizia con Nicolas Vaporidis, Carmen di Pietro e il figlio Aessando Iannoni.

Molti danno per scontato il suo ritorno a brevissimo sul piccolo schermo. Le voci si rincorrono insistentemente e lui finalmente rompe il silenzio sulla questione, con dichiarazioni che mettono in crisi un noto conduttore televisivo.

Edoardo Tavassi si candida: “Lo farei. è diverso dall’Isola”

Di recente Edoardo è stato invitato come ospite nel programma radiofonico ‘Non Succederà Più’. Nel corso della chiacchierata l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi si è raccontato, parlando anche di quello che potrebbe essere il suo prossimo futuro in televisione.

Tanti i rumor che si rincorrono e che lo danno come concorrente di questo o di quel programma. La verità è un’altra e l’ha raccontata lui stesso nel corso dell’intervista. C’è solo un programma che farebbe di corsa. “Il GF Vip? Sì lo farei… alla fine ci ho pensato. Se dovesse essere, con tutti i comfort è diverso dell’Isola. Se Alfonso mi chiamasse lo farei sì“, ha rivelato Tavassi in radio.

Una candidatura pesante, la sua, che mette in crisi Signorini, il quale sta chiudendo in queste ore il cast del prossimo Grande Fratello Vip. Le parole di Tavassi non potranno lasciarlo indifferente, perché l’ex naufrago ha dimostrato di avere le qualità giuste per creare dinamiche avvincenti in qualunque reality.

Vedremo se nelle prossime ore l’ex naufrago riceverà una chiamata dagli studi Mediaset. Intanto Edoardo ha smentito la partecipazione a ‘LOL – Chi ride è fuori’, altro rumor apparso di recente. “Non farò parte del cast di LOL, assolutamente no”, ha tagliato corto l’ex naufrago. E ancora: “Per i giornali dovevo fare LOL, Pechino, il GF Vip, il Papa e il Presidente della Repubblica. Ma io non sono un comico… noi a Roma siamo un po’ tutti così. Non me l’hanno proposto ma perché – ha chiosato Tavassi – non sono un comico e là ci vanno i comici”.

