Scandalo in diretta su SKY, volano insulti dopo la competizione: “È uno str*nzo!” [VIDEO]

Incidente diplomatico in diretta per il famoso pilota: la giornalista di SKY lo bacchetta durante l’intervista.

Il colosso SKY offre da anni contenuti esclusivi e innovativi al suo pubblico, differenziandosi così dai competitor generalisti. Ripropone poi alcuni eventi sportivi sulla rete in chiaro TV8, coinvolgendo anche il pubblico non abbonato all’emittente.

Nelle scorse ore uno scivolone diplomatico in diretta ha divertito gli spettatori da casa, scioccando nel contempo la giornalista coinvolta nel controverso siparietto. Due piloti del Gran Premio di Francia 2022 hanno battibeccato al termine della competizione, e la dichiarazioni sono scivolate nell’aperto insulto.

Daniel Ricciardo sferza Lando Norris ai microfoni di SKY

Dopo l’agguerrita gara che ha consacrato vincitore Verstappen, tallonato da Hamilton e Russel, i piloti si sono ritirati nelle proprie scuderie. In seguito hanno rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’andamento della gara, concedendosi ai microfoni di molte televisioni presenti all’evento.

Anche SKY non ha fatto eccezione, e la cronista sportiva Mara Sangiorgio ha intercettato Daniel Ricciardo, chiedendogli un parere sulla spettacolare competizione. Alle spalle del pilota attendeva paziente il suo turno Lando Norris, e nel frattempo si produceva in smorfie curiose. L’australiano, felice di poter sfoggiare ai microfoni il suo italiano, ha definito Norris “Uno str*nzo“, lasciando di sasso la giornalista di SKY. Mara Sangiorgio lo ha quindi ripreso: “No, non si dice! Non si può dire!“. Il pilota, per nulla persuaso della connotazione negativa del termine, ha invece ripetuto altre 2 volte l’epiteto, sempre davanti al rivale e amico in attesa del suo spazio televisivo.

@danielricciardo IO TI AMO E SE VUOI TI AIUTO A RECUPERARE IL TUO ITALIANO❤️ pic.twitter.com/8zyngOGBWm — ᴀʟᴇ ³¹⁶ || 🇮🇹🇦🇺🇲🇨 (@italyaustralia) July 24, 2022

Tra i due intercorre in realtà un rapporto giocoso e complice, e l’episodio ha segnato solamente l’ennesimo siparietto dietro alle quinte della gara. Ricciardo si è qualificato al nono posto, superato in velocità dall’inglese, che ha conquistato una contesa settima posizione. Siamo certi che i due abbiano in seguito riso a crepapelle rivedendo il video ormai virale sui social, e che la bagarre in diretta diventerà una nuova pietra miliare per lo loro amicizia.

Daniel Ricciardo: “Lando è uno stronzo. Is that how you say it? Stronzo. Stronzo. Stronzo? Is it a really bad word? Okay. Stronzo!” 😂😂😂😂😂😂😂 — sara (@_allthatglitz) July 24, 2022

The post Scandalo in diretta su SKY, volano insulti dopo la competizione: “È uno str*nzo!” [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.