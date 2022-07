Qatar Airways è la migliore compagnia aerea del mondo: la classifica di AirlineRatings.com

No, non c’è la nostra compagnia di bandiera ITA Airways tra le migliori 20 linee al mondo. A dirlo sono stati gli editori di AirlineRatings.com, che hanno incoronato Qatar Airways, Air New Zealand ed Etihad Airways.

Il motivo? Per essere considerate le migliori, le compagnie aeree devono ottenere un punteggio di sicurezza a sette stelle, e dimostrare di possedere una leadership nell’innovazione per il comfort dei passeggeri. Dimenticate quindi i voli low cost dove si viaggi ammassati in spazi ridotti, e rivedete la selezione per i prossimi viaggi.

“Siamo concentrati sulle compagnie che innovano per fare davvero la differenza per l’esperienza dei passeggeri. Ovviamente, in questo momento l’industria aerea è sottoposta a una pressione senza precedenti mentre si sforza di riprendersi dalla pandemia”, ha detto Geoffrey Thomas, caporedattore di AirlineRatings.com.

Le compagnie eccellenti sul podio

Qatar Airways si è classificata al primo posto “grazie all’innovazione delle sue cabine, al servizio passeggeri e al suo impegno a continuare a operare anche durante la pandemia”.

Poi c’è Air New Zealand, che ha conquistato la seconda posizione per merito della sua costante innovazione.

Infine, al terzo posto troviamo Etihad Airways, che ha vinto il premio inaugurale Best Environmental Airlines per la sua leadership nel programma 787 Greenliner.

L’analisi del Telegraph

Dettagliata l’analisi del Telegraph sulla vittoria della Qatar Airways. “Il sito web è molto semplice da usare e puoi tenere in stand by i tuoi voli per 72 ore, a differenza del sito della British Airways”, si legge in un articolo.

Senza parlare dei tempi ridotti per le procedure di check-in e sicurezza, catering stellato, “nei ristoranti puoi gustare champagne Laurent Perrier e spigola cilena”, giornali e riviste in omaggio e persino un’ala privata per gli arrivi, in modo da uscire dall’aeroporto in pochi minuti.

Secondo quanto riporta il Telegraph, la compagnia del Qatar aprirà inoltre una nuova lounge con spa, palestra e business center per tutti i passeggeri, campo da squash e piscina. “Ovunque ti siedi su un jet del Qatar, la TV è enorme, c’è il Wi-Fi veloce e il cibo e il vino sono buoni anche a 39mila piedi da terra”.

Gli altri big della classifica

Al quarto posto c’è la Korean Air, seguita da Singapore Airlines, premiata come Best First Class e Best Lounges, e Qantas. Seguono: Virgin Australia (premio come miglior equipaggio di cabina), EVA Air, Turkish Airlines (migliore compagnia aerea in Europa), All Nippon Airways, Cathay Pacific Airways, Virgin Atlantic, Japan Air Lines, JetBlue, Finnair, Emirates, Hawaiian, Air France/KLM, Alaska Airlines e British Airways.

Quali sono le migliori 20 compagnie aeree del mondo:

Qatar Airways Air New Zealand Etihad Airways Korean Air Singapore Airlines Qantas Virgin Australia EVA Air Turkish Airlines All Nippon Airways Cathay Pacific Airways Virgin Atlantic Japan Air Lines JetBlue Finnair Emirates Hawaiian Air France/KLM Alaska Airlines British Airways

