Oroscopo Paolo Fox del 26 luglio: martedì d’amore, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Cari ariete, il mese di luglio termina in modo positivo per l’amore. Sul lavoro la situazione sta migliorando anche se in tanti sentono di dover recuperare il tempo perduto.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Cari toro, una luna nel segno regala bellissime occasioni di trovare l’amore. Sul lavoro c’è da mettere in conto che non tutti i progetti andranno a buon fine ma è importante non scoraggiarsi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Cari gemelli siete un po’ agitati a causa di una luna dissonante che insieme a Venere sempre sfavorevole crea qualche disagio. Sul lavoro anche potrebbe esserci qualche polemica.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Per i cancretti inziano due giornate di luna favorevole che andrebbero sfruttate al meglio. Per quanto riguarda il lavoro entro la fine del mese si potrà realizzare qualcosa di nuovo.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Cari leone, oggi l’amore torna a splendere dopo un fine settimana difficile. Per quanto riguarda il lavoro se stai ancora aspettando una risposta che non arriva non fatevi prendere dall’ansia, tanto non cambierebbe le cose.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Per i vergine questa sarà una giornata un po’ sottotono a causa della luna opposta. Sul lavoro se ci sono stati problemi, non preoccupatevi perché a breve arriverà una risposta. L’autunno porterà belle notizie e tante novità.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Per i bilancia questa è una giornata positiva con tante novità in amore. Sul lavoro si può ottenere successo e farsi valere.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Per gli scorpione ci sono molte opportunità per trovare l’amore in questa giornata. Apritevi alle persone che incontrate e lasciatevi travolgere dalle emozioni. Sul lavoro avete un grande desiderio di cambiamento ma meglio avere cautela, questo non è il momento di fare passi falsi.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Per i sagittario ci saranno complicazioni anche perché avete il cuore ancora fossilizzato sul passato. Sul lavoro dovete capire cosa volete e, forse, prendere le distanze da qualcuno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Cari capricorno, dovete trovare una via d’accesso ai sentimenti di chi vi piace. Possono nascere incontri emozionanti con qualcuno dei pesci e, sul lavoro, è un momento di stanchezza.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Questa è una giornata da sfruttare al massimo, soprattutto nel pomeriggio dove si potranno vivere belle emozioni. Sul lavoro, sfruttate bisogna darsi da fare per cambiare le carte in tavola.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Cari pesciolini, oggi la luna è nel segno e le emozioni saranno tante. Se ci sono state incomprensioni in passato si può finalmente trovare una soluzione. Sul lavoro meglio anche per quanto rigiarda le questioni legali che potranno essere risolte.

