Oroscopo Branko del 26 luglio: piacevoli novità questo martedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Questa domenica è vista come una buona giornata per interagire con gli altri, spiegare cosa provi, parlare delle tue emozioni con qualcuno in modo che ti capisca meglio. Come abbiamo visto nei vostri oroscopi di luglio 2022 , cogliete l’occasione per partecipare a un incontro, o meglio, per ospitarne uno.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Il fine settimana è per lo shopping , se qualcosa si rompe e devi sostituirlo o hai un po’ di soldi in più e vuoi concederti una sorpresa. Una passeggiata per il centro commerciale o sul sito web del tuo negozio preferito può portare una scoperta emozionante.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Il tuo umore potrebbe cambiare questo fine settimana, potresti essere estremamente emotivo e, contrariamente a un altro periodo del mese, potresti avere difficoltà a nascondere le tue emozioni. Parla con chiunque tu abbia bisogno per ventilare ciò che si sta muovendo dentro di te.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Il fine settimana può aiutarti a iniziare un processo terapeutico o prendere in considerazione una sorta di rituale che ti permetta di svegliarti e lasciarti alle spalle tutto ciò che ti sta trattenendo una volta per tutte.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi ti senti particolarmente bene a farti coinvolgere in attività di gruppo, lavorare con un team, incontrare i tuoi amici , puoi persino partecipare a un incontro digitale con persone a distanza per unire idee.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – L’inizio della settimana può portarti un nuovo riconoscimento pubblico , potresti scoprire di essere più popolare nei tuoi social network o all’interno del tuo team di lavoro. È un buon giorno per controllare il tuo LinkedIn, cambiare l’immagine del tuo profilo, ecc.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Il fine settimana ti chiede di prendere al microscopio le tue ambizioni di vita , convinzioni ed esperienze per vedere se sono coerenti con il futuro che stai pianificando o manifestando.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Se nelle ultime settimane hai conservato le tue emozioni, la tua opinione o messo sottobanco qualcosa che sai di dover condividere, oggi potrebbe essere il giorno in cui rivelerai queste informazioni. Puoi anche decidere di trovare qualcuno per chiudere un ciclo o liberarti.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Questo inizio settimana ti dà lo spazio per valutare le tue relazioni, i rapporti uno contro uno e i contratti. Gli eventi portano alla luce ciò che è nascosto e puoi vedere i veri sentimenti e le intenzioni delle persone.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – I tuoi veri sentimenti riguardo al tuo lavoro e alla tua vita lavorativa vengono fuori in modo che tu possa scoprire se sei arrabbiato o insoddisfatto di quel progetto o posto di lavoro. Se ti senti frustrato o sprecato, puoi prendere in considerazione un cambio di lavoro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Se esci con una nuova cotta da un po’ di tempo, questo periodo del mese può consolidare la tua connessione in modo intenso. È un buon giorno per dare una possibilità al romanticismo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – È un giorno in cui ti godi di più nella privacy della tua casa , vuoi essere vicino alle persone di cui ti fidi di più. Quello che cercherai, istintivamente, sono ambienti familiari e sicuri in cui puoi sentirti al sicuro.

