Nicolas Vaporidis non si nasconde più e fa il grande annuncio: “E’ tutto vero”

Spunta per la prima volta la foto della misteriosa fidanzata di Nicolas Vaporidis: finalmente l’amore ha un volto.

L’attore di origine greca Nicolas Vaporidis sembra far la spola tra il Regno Unito e la caotica Roma, dopo la vittoria annunciata a “L’Isola dei Famosi”. Il volto di “Notte prima degli esami” ha infatti trionfato nel format di Canale 5, anche se il risultato più tangibile è stata la riscoperta di sé stesso durante il contesto televisivo.

Nicolas avrebbe al momento accantonato la carriera sul grande schermo, per dedicarsi invece alla gestione del suo ristorante londinese “Taverna Trastevere London“, il cui nome omaggia le origini greco-romane dell’attore. Molto riservato circa la sua vita privata, Nicolas Vaporidis nel reality aveva accennato ad una fantomatica fidanzata, di cui però ha sempre protetto privacy e identità. Nelle ultime ore ha compiuto un passo da gigante, diffondendo uno scatto in cui compare a fianco della partner, donando finalmente un volto alla misteriosa Ali.

Nicolas Vaporidis in uno scatto con la sua Ali: la foto rimbalza in tutto il web

L’attore avrebbe conosciuto la misteriosa Ali proprio a Londra, e sarebbe legato a lei da un sentimento profondo e intenso. Di lei aveva dichiarato: “Non ho mai incontrato una persona così. Quel tipo di sentimenti non ero abituato a viverli… Ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere.”.

La bionda Ali avrebbe rubato il cuore a Nicolas soprattutto grazie ad un cervello di prim’ordine: “È estremamente intelligente, e questa è la cosa che trovo più sexy in una persona. Stiamo insieme da pochi mesi. L’ho conosciuta forse nel momento più complicato della mia vita, e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla. Questo mi ha fatto innamorare…“.

Nicolas Vaporidis ha finalmente pubblicato un attesissimo scatto di coppia, in cui i fidanzati appaiono sereni e complici sotto un bel cielo blu. Il volto di Ali si intravede per metà, e la ragazza sembra indossare confortevole lino bianco e reggere una birra in bicchiere da asporto.

Al suo fianco l’attore appare sereno e rilassato, e la coppia sembra avere premesse solide e durature. Magari questo è solamente un primo passo per rompere il ghiaccio: potrebbero infatti seguire altri scoop sui social, pur tenendo conto dell’indole riservata del vincitore de “L’Isola”.

The post Nicolas Vaporidis non si nasconde più e fa il grande annuncio: “E’ tutto vero” appeared first on Ck12 Giornale.