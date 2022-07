Antonella Elia, l’amica la demolisce | Smentite tutte le voci: “Non si farà!”

Momenti difficili per Antonella Elia. Una stretta amica demolisce tutte le voci sulla soubrette, le sue parole sono vere e proprie lame

Showgirl e attrice italiana, Antonella Elia è conosciuta soprattutto per la sua carriera di successo in alcuni dei principali programmi degli anni Novanta, come Non è la Rai. Oggi si fa vedere soprattutto nei reality show: nel suo palmarés c’è anche una vittoria a L’Isola dei Famosi, nel 2012.

Nelle ultime ore, un fervente gossip su di lei ha messo in luce una incredibile novità, nella sua vita. Sembra che tutto vada a gonfie vele e che per la Elia sia uno dei periodi più sereni della sua vita. Un’amica, però, smonta il sogno: a suo dire non è vero niente.

Antonella Elia e il matrimonio

Nell’ultimo periodo si è molto parlato della situazione sentimentale di Antonella Elia. La vita della showgirl è stata tutto tranne che facile: a solo un anno di età ha perso la madre e, quattordici anni dopo, anche il padre. Dall’età di 15 anni, quindi, Antonella Elia ha vissuto con i nonni, che l’hanno cresciuta. Anche loro, però, moriranno prima del suo diciottesimo compleanno. Una volta diplomata, quindi, decide di trasferirsi da Torino a Roma, per provare a far successo.

Nella vita privata, Antonella Elia è estremamente riservata. Come spesso ha ammesso, fa fatica ad affezionarsi a una persona e a fidarsi poiché ha paura di essere abbandonata, retaggio delle sofferenze vissute da bambina. Da diverso tempo, però, vive una storia d’amore con l’attore Pietro Delle Piane, che recentemente ha rilasciato un’intervista a Nuovo, il magazine. La loro relazione ha subito, negli anni, diversi colpi. Quando lei era dentro il GF VIP, fuori si parlava molto di un ritorno di fiamma tra Pietro e Fiore Argento, sorella di Asia.

Ritornata però l’armonia, i due han partecipato a Temptation Island VIP e ne sono usciti single. Anche questa sfida, però, li ha fatti ritornare insieme e da diverse settimane si parla addirittura di matrimonio, come ha annunciato proprio Pietro a Nuovo. Dagospia, però, ha voluto indagare a fondo su queste annunciate nozze e ha contattato un’amica della Elia.

Secondo quanto detto da lei, che non ha voluto rivelare la propria identità, questo matrimonio non si farà mai. “Questo matrimonio non s’ha da fare e non si farà…” ha detto, smontando ogni gossip. Chissà quale sia il motivo dietro a questa ammissione: se fosse vera, per Antonella Elia sarebbe un’ulteriore mazzata.

