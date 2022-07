Anna Pettinelli se ne infischia | Mette a tacere le malelingue: reazione imprevedibile dopo l’annuncio

Dopo le ultime notizie sul suo conto, Anna Pettinelli ha avuto una reazione del tutto inattesa: emerge la sua verità

Amici22 sta per iniziare. Nelle ultime settimane si sono delineati gli ultimi dettagli dello staff dei professori, così che a settembre la nuova edizione del talent show di Maria de Filippi possa ripartire. Il programma è ormai un pilastro dell’intrattenimento targato Mediaset e moltissimi dei cantanti e dei ballerini che circolano oggi anche nelle trasmissioni televisive son nati proprio lì.

Nelle ultime ore si è delineato il nuovo team di professori di canto e di ballo che caratterizzerà la prossima edizione. Tra inattesi addii e grandi ritorni, Anna Pettinelli ha avuto una reazione del tutto inaspettata, che fa luce proprio su ciò che è successo.

Anna Pettinelli non ne vuole parlare

La prossima edizione di Amici di Maria de Filippi vedrà novità sia nel canto che nel ballo. Nella danza, dopo tantissimi anni a servizio del programma se ne andrà Veronica Peparini. L’insegnante di modern e hip hop, infatti, non tornerà in cattedra a settembre: a prendere il suo posto un collega molto stimato, che già era stato in quel ruolo: Emanuel Lo. Il compagno della cantante Giorgia si occuperà proprio degli stili della Peparini, proseguendo ciò che lei ha iniziato e costruito negli anni.

Nel canto, invece, a salutare tutti è Anna Pettinelli. La conduttrice discografica, dopo molti anni nella trasmissione, lascerà il posto a un grande ritorno, quello di Arisa. La cantante aveva abbandonato la cattedra nel 2022/2023, per andare a partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle. Al suo posto era quindi arrivata, dal ballo, Lorella Cuccarini e nella danza era arrivato Raimondo Todaro, oggi riconfermato nel ruolo.

Anche per la prossima edizione, quindi, si prevedono grandi novità. Le due dirette interessate, Veronica Peparini e Anna Pettinelli, hanno avuto però reazioni diverse in merito alla notizia. La prima ha più volte ammesso di trovarsi in un periodo sereno e felice, realizzato: fa intendere che in questo momento della sua vita si sta dedicando ad altro, tra cui il tour di Alessandra Amoroso. Anna Pettinelli, invece, non ha proferito parola in merito a questo addio: sui social si mostra serena, come se non la toccasse.

Questo suo atteggiamento fa pensare che quella di lasciare Amici non sia stata per la Pettinelli una scelta subita dall’alto, ma presa in prima persona: è probabile che anche lei l’abbia fatto per prendere nuove strade. Messe a tacere quindi tutte le malelingue che la volevano licenziata e allontanata dalla produzione: dove la vedremo, l’anno prossimo? Non ci resta che attendere.

The post Anna Pettinelli se ne infischia | Mette a tacere le malelingue: reazione imprevedibile dopo l’annuncio appeared first on Ck12 Giornale.