alessia-marcuzzi,-polemica-durissima-contro-di-lei:-volano-accusate-di-favoritismi

Polemiche contro la conduttrice Alessia Marcuzzi e il nuovo programma ‘Boomerissima’, che andrò in onda a Novembre su Rai 2.

Una delle novità più attese della prossima stagione televisiva è senza dubbio la trasmissione che Alessia Marcuzzi condurrà su Rai 2, dal titolo Boomerissima, un gioco a premi che metterà a confronto generazioni differenti.

Ma intanto alcune dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice romana in fase di presentazione del nuovo show stanno facendo già discutere. Dichiarazioni con le quali Alessia ha chiamato in causa una persona a lei molto cara.

A difendere la Marcuzzi ci pensa però Maurizio Costanzo, decano della tv italiana, che nella rubrica sul magazine Nuovo spiega a chiare lettere perché le accuse rivolte alla conduttrice sono del tutto prive di fondamento.

Alessia Marcuzzi, accuse pesanti: Non se ne può più!”

Proprio in queste ore Maurizio Costanzo ha ricevuto accuse pesanti contro la conduttrice nella rubrica che il giornalista tiene sul magazine Nuovo, in cui parla di televisione con i lettori. Uno di questi si è lamentato pesantemente del fatto che molti conduttori piazzino i loro congiunti, figli o mogli che siano, nelle proprie o nelle trasmissioni altrui, sfruttando la loro influenza.

“Non se ne può davvero più…”, scrive il lettore arrabbiato che prende come esempio proprio la Marcuzzi e il nuovo programma che andrà in onda a novembre su Rai 2. Infatti Alessia, presentando lo show, ha rivelato di voler il figlio al suo fianco.

“Le pare giusto?”, ha chiesto il lettore stizzito a Costanzo, il quale a sua volta ha risposto in maniera netta, difendendo a spada tratta la conduttrice romana. Secondo il marito di Maria De Filippi non c’è alcun motivo per criticare la Marcuzzi, infatti nella replica al lettore fa presente che lei non ha mai detto di voler far assumere il figlio dalla Rai.

“Ha solo detto che le piacerebbe portarlo in trasmissione…Il motivo lo ha detto lei stessa: il programma è nato dalle conversazioni con suo figlio…”, ha precisato con piglio sicuro Costanzo, che farà molto di più. Infatti nella replica al lettore si è detto pronto a seguire Boomerissima. “Io lo guarderò sicuramente. A quanto ho letto sui giornali il programma sarà un grande gioco tra generazioni”.

Infatti Boomerissima si annuncia come un format innovativo, che solletica la curiosità di Costanzo e che sicuramente rappresenta una novità attesissima. Il programma di Rai 2 potrebbe portare una ventata d’aria fresca nel palinsesto della tv di Stato e nella televisione generalista italiana, troppo ancorata a format vincenti ma ormai ripetitivi.

