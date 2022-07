“tappo-o-nano?-lei…”.-renato-brunetta,-la-sonora-replica-a-marta-fascina-dopo-gli-insulti

Dopo la frecciata, arriva la replica. Ospite di Mezz’Ora in Più, trasmissione di Rai 3 di Lucia Annunziata, Renato Brunetta risponde a Marta Fascina. L’ex esponente di Forza Italia ha lasciato il partito di Silvio Berlusconi, scatenando la rabbia della compagna di quest’ultimo. E così la deputata di FI aveva attaccato “i traditori”, pubblicando su Instagram la canzone di De Andrè, ” Il giudice” che fa riferimenti espliciti “ai nani”.

“Mi dicono tappo o nano e ho sofferto e continuo a soffrire per questo. Ma per fortuna ho le spalle larghe perché ho fatto molte cose, il prof universitario il parlamentare anche europeo, sono stato ministro due volte – ha esordito Brunetta nella puntata di domenica 24 luglio -. Di questo sono responsabile, ma non della mia statura”.

E ancora, rivolgendosi alla diretta interessata: “Marta – prosegue visibilmente emozionato – ma essere violentato su questo… non per me ma per tutti quei bambine e bambini che non hanno avuto la fortuna di essere alti e belli e che possono avere in me un esempio e dire, ma vedete Brunetta, però tappo come è... sdogano su di me questo termine che mi ha sempre fatto male”. A quel punto interviene la conduttrice che ricorda: “Però lei ha gli occhi azzurri”; “Grazie”, risponde Brunetta per poi concludere: “Io sono responsabile delle mie idee di quello che faccio ma non di essere tappo o nano”.